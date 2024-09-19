В НБУ назвали ключевой риск для инфляционной динамики

Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается ход полномасштабной войны. Об этом говорится в сообщении НБУ .

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Основные риски

Скорость возврата инфляции к цели 5% и устойчивость экономического развития Украины будут в значительной степени зависеть от характера и продолжительности войны. Российская агрессия и дальше генерирует следующие риски:

возникновение дополнительных бюджетных нужд, прежде всего для поддержания обороноспособности;

возможно дополнительное повышение налогов, что в зависимости от параметров может усиливать ценовое давление;

дальнейшее повреждение инфраструктуры, прежде всего энергетической и портовой, что будет ограничивать экономическую активность и давить на цены со стороны предложения;

углубление отрицательных миграционных тенденций и дальнейшее расширение дефицита рабочей силы на внутреннем рынке труда.

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Сохраняется также неопределенность вокруг будущих объемов поддержки Украины международными партнерами, в том числе из-за сосредоточенности многих стран на внутренних электоральных циклах и подрывной работе, которую россия пытается вести в других странах мира и на уровне международных институтов.

В то же время, есть вероятность реализации ряда положительных сценариев, связанных, в частности, с перечислением Украине значительных объемов средств от обездвиженных российских активов, а также дальнейшим расширением экспортных возможностей, ускорением евроинтеграционных процессов, повышением темпов возобновляемых работ в энергетике.