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19 сентября 2024, 15:34 Читати українською

В НБУ назвали ключевой риск для инфляционной динамики

Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается ход полномасштабной войны. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается ход полномасштабной войны.
Фото: depositphotos

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Основные риски

Скорость возврата инфляции к цели 5% и устойчивость экономического развития Украины будут в значительной степени зависеть от характера и продолжительности войны. Российская агрессия и дальше генерирует следующие риски:

  • возникновение дополнительных бюджетных нужд, прежде всего для поддержания обороноспособности;
  • возможно дополнительное повышение налогов, что в зависимости от параметров может усиливать ценовое давление;
  • дальнейшее повреждение инфраструктуры, прежде всего энергетической и портовой, что будет ограничивать экономическую активность и давить на цены со стороны предложения;
  • углубление отрицательных миграционных тенденций и дальнейшее расширение дефицита рабочей силы на внутреннем рынке труда.

Читайте: Инфляция в Украине прыгнула до 7,5% — Госстат

Сохраняется также неопределенность вокруг будущих объемов поддержки Украины международными партнерами, в том числе из-за сосредоточенности многих стран на внутренних электоральных циклах и подрывной работе, которую россия пытается вести в других странах мира и на уровне международных институтов.

В то же время, есть вероятность реализации ряда положительных сценариев, связанных, в частности, с перечислением Украине значительных объемов средств от обездвиженных российских активов, а также дальнейшим расширением экспортных возможностей, ускорением евроинтеграционных процессов, повышением темпов возобновляемых работ в энергетике.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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