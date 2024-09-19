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19 сентября 2024, 14:09 Читати українською

Нацбанк снизил ставки по депсертификатам и кредитам рефинансирования

Правление НБУ приняло решение о модификации параметров других инструментов и операций монетарной политики. Об этом заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.

Правление НБУ приняло решение о модификации параметров других инструментов и операций монетарной политики.

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Смена ставок

Так, с 20 сентября 2024 года снижаются ставки по трехмесячным депозитным сертификатам до 15,5%.

Также уменьшаются ставки по кредитам рефинансирования — до 16%, а максимальный срок их предоставления ограничен 14 днями.

Ставки по депозитным сертификатам овернайт и дальше будут равны учетной ставке.

Читайте: НБУ оставил учетную ставку на уровне 13%

Норматив резервирования

В то же время, с 11 октября 2024 года НБУ повышает нормативы обязательного резервирования на 5 и. п. (за исключением нормативов для срочных вкладов физических лиц в гривне сроком 93 календарных дня и более).

Кроме того, с этой же даты НБУ увеличит до 60% долю обязательных резервов, которую банки могут покрывать за счет бенчмарк-ОВГЗ.

По оценкам НБУ, указанные шаги не будут создавать риски для устойчивости валютного рынка и возвращения инфляции к цели на горизонте политики. Комбинация этих мер увеличит гибкость банков в управлении собственной ликвидностью и будет стимулировать дополнительный спрос на ОВГЗ, что усилит способность правительства привлекать необходимые объемы финансирования на внутреннем долговом рынке.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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TAN72
TAN72
19 сентября 2024, 14:39
#
Несите ваши денежки 😂
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0
Riojas
Riojas
19 сентября 2024, 14:46
#
Интересно, это только у нас бенчмарк ликвидности используется как инструмент принуждения банков к покупке государственных облигаций или это мировая практика?
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0
Criptor82
Criptor82
19 сентября 2024, 15:51
#
«Крім того, з цієїж дати НБУ збільшить до 60% частку обов’язкових резервів, яку банки мають покривати за рахунок ОВДП». Геніально!!))
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