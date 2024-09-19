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19 сентября 2024, 14:15 Читати українською

NovaPay расширяет функционал для ФОП: детали

Теперь в мобильном приложении NovaPay доступны новые возможности для физических лиц-предпринимателей: выдача доверенностей к счету и внесение/снятие наличных с него в отделениях Новой почты. Об этом говорится в сообщении компании.

Теперь в мобильном приложении NovaPay доступны новые возможности для физических лиц-предпринимателей: выдача доверенностей к счету и внесение/снятие наличных с него в отделениях Новой почты.

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Подробности

В приложении можно оформить пять видов электронных доверенностей к счету ФОП:

  • для бухгалтера с правом подписи;
  • для бухгалтера без подписи;
  • для пополнения счета наличными;
  • для снятия со счета наличных денег;
  • для пополнения и снятия со счета наличных денег.

Что это даст

В считанные минуты с электронной доверенностью бухгалтер сможет создавать и подписывать платежные инструкции, формировать выписки и отчеты, просматривать историю операций по счету и видеть реквизиты.

Кроме того, для ФОП добавили возможность вносить и снимать наличные деньги со счета в отделениях Новой почты с помощью штрих-кода в приложении NovaPay.

Услугой могут воспользоваться как доверенные лица, так и сами ФОП, имеющие счет в NovaPay.

Какие тарифы

До 26 сентября на все услуги внесения и снятия наличных действует акционная ставка — 0% на комиссии.

Затем будут действовать следующие тарифы:

  • все операции со средствами, поступившими в качестве наложенного платежа, — без комиссий;
  • операции со средствами, не являющимися зачислением наложенного платежа: все транзакции и снятие наличных до 100 тыс. грн — без комиссий, больше этой суммы — на снятие наличных комиссия 0.5%, впрочем, не менее 15 грн, перевод на другой банк — 0.5%, минимум — 2 грн, максимум — 15 грн.

Напомним

В июле этого года NovaPay предоставил предпринимателям возможность открывать платежный счет в приложении NovaPay. Функционал позволяет легко и быстро получить виртуальную бизнес-карту и онлайн-доступ к основным финансовым сервисам, а также выводить доход ФЛП на карту физлица.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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torn
torn
19 сентября 2024, 14:48
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
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0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
19 сентября 2024, 15:03
#
Звернення до Антимонопольного комітету України — це ви звертаєтесь до держустанови голова Павло Кириленко після незаконного збагачення в суді вніс десятки мільйонів гривень застави, якого не посадили до в’язниці, не звільнили, не відсторонили від займаної посади — це ви там очікуєте виконання норм і законів?
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0
Три літри
Три літри
19 сентября 2024, 15:47
#
Не набридло брехати?
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