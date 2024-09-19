NovaPay расширяет функционал для ФОП: детали

Теперь в мобильном приложении NovaPay доступны новые возможности для физических лиц-предпринимателей: выдача доверенностей к счету и внесение/снятие наличных с него в отделениях Новой почты. Об этом говорится в сообщении компании.

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Подробности

В приложении можно оформить пять видов электронных доверенностей к счету ФОП:

для бухгалтера с правом подписи;

для бухгалтера без подписи;

для пополнения счета наличными;

для снятия со счета наличных денег;

для пополнения и снятия со счета наличных денег.

Что это даст

В считанные минуты с электронной доверенностью бухгалтер сможет создавать и подписывать платежные инструкции, формировать выписки и отчеты, просматривать историю операций по счету и видеть реквизиты.

Кроме того, для ФОП добавили возможность вносить и снимать наличные деньги со счета в отделениях Новой почты с помощью штрих-кода в приложении NovaPay.

Услугой могут воспользоваться как доверенные лица, так и сами ФОП, имеющие счет в NovaPay.

Какие тарифы

До 26 сентября на все услуги внесения и снятия наличных действует акционная ставка — 0% на комиссии.

Затем будут действовать следующие тарифы:

все операции со средствами, поступившими в качестве наложенного платежа, — без комиссий;

операции со средствами, не являющимися зачислением наложенного платежа: все транзакции и снятие наличных до 100 тыс. грн — без комиссий, больше этой суммы — на снятие наличных комиссия 0.5%, впрочем, не менее 15 грн, перевод на другой банк — 0.5%, минимум — 2 грн, максимум — 15 грн.

Напомним

В июле этого года NovaPay предоставил предпринимателям возможность открывать платежный счет в приложении NovaPay. Функционал позволяет легко и быстро получить виртуальную бизнес-карту и онлайн-доступ к основным финансовым сервисам, а также выводить доход ФЛП на карту физлица.