Стране нужны деньги: Что изменят депутаты для наполнения бюджета. Прогноз курса доллара (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:
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Источник: Минфин
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Комментарии - 8
стосовно Пороха, то так, при ньому жили, зараз вмираємо
але добре вам марафон мізки промиває, ніхто не бачить наслідки вибору, шостий рік вам жити не дає Порошенко…
а ви сепари так і не вивчили мову країни в якій мешкаєте і маєте громадянство