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19 сентября 2024, 13:12 Читати українською

Стране нужны деньги: Что изменят депутаты для наполнения бюджета. Прогноз курса доллара (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:

  • Украине срочно нужны деньги
  • Увеличение налогов в Украине
  • Как изменится курс доллара
  • Каким будет курс доллара к концу 2024 года
  • Курс доллара в 2025 году
  • Прогноз курса доллара и евро на период с 19 по 25 сентября.

Источник: Минфин
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Комментарии - 8

+
+60
Riojas
Riojas
19 сентября 2024, 13:42
#
Ну вот например сегодня переименовали 327 населенных пунктов
+
+24
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
19 сентября 2024, 13:52
#
Очень важное дело :-) как можно дальше отдалиться от оккупированных регионов . главное успеть пока народ не начал спрашивать — а бабки где
+
+15
bonv
bonv
19 сентября 2024, 14:23
#
Нелохам з непрофанами потрібні гроші. Дорвалися до корита.
+
+62
bonv
bonv
19 сентября 2024, 14:23
#
Народ України програв, коли вибрав нелохів з непрофанами до влади. Прозрівають вже…
+
0
TAN72
TAN72
19 сентября 2024, 14:38
#
Гораздо раньше 😂
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
19 сентября 2024, 16:13
#
На россии выучили мову ? не надоело ныть ? все уже поняли — нужен был шоколадный заяц , при нем бы зажили бы .
+
0
nitrolog
nitrolog
19 сентября 2024, 16:33
#
Ну тепер хоч добре зажили з мінус 25% територій і мінус третини населення і шаленими крадіжками з бюджету
стосовно Пороха, то так, при ньому жили, зараз вмираємо
але добре вам марафон мізки промиває, ніхто не бачить наслідки вибору, шостий рік вам жити не дає Порошенко…
а ви сепари так і не вивчили мову країни в якій мешкаєте і маєте громадянство
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
19 сентября 2024, 17:10
#
Был бы шоколадный заяц , то мы бы не потеряли территории ? А что вы скромно умолчали что 20% из 25% это потерянные при нем ?
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