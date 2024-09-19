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19 сентября 2024, 13:52 Читати українською

В бизнесе происходит значительное падение темпов возобновления производства — опрос ИЭД

В августе украинские предприятия сообщили об улучшении ожиданий в перспективе шести месяцев и отсутствии значительных изменений в ожиданиях на следующие два года. Вместе с тем, наблюдалось значительное падение темпов возобновления производства. Об этом свидетельствуют данные опроса ИЭД.

В августе украинские предприятия сообщили об улучшении ожиданий в перспективе шести месяцев и отсутствии значительных изменений в ожиданиях на следующие два года.
Фото: pixabay.com

Индекс Восстановление Деловой Активности

В августе 2024 года по сравнению с июлем Индекс Восстановления Деловой Активности (ИВДА) существенно ухудшился: с 0,13 до 0,08 (шкала от -1 до +1). При этом значение ИИДА осталось самым низким для микро предприятий и уменьшалось второй месяц подряд.

Вместе с тем, доля предприятий, работающих на 100% мощности, в августе по сравнению с июлем существенно не изменилась (10% vs 11%). В то время как доля предприятий, работающих с загруженностью до четверти мощности, выросла в 4 раза: с 4% до 15%.

В то же время доля компаний, которые не могут предусмотреть финансово-экономическую ситуацию на предприятии на следующие полгода, несколько снизилась с 28% в июле до 21,2% в августе. Однако доля компаний, которые не могут предположить, что будет с деятельностью предприятия в следующие 2 года, остается стабильной с мая 2024 года — на уровне около 30%.

Срок новых заказов у компаний вырос почти вдвое: с 4 месяцев в июле до 7 месяцев в августе. Это самое большое значение за последний год.

Также выросла доля предприятий с заказами на год и больше вперед (до 18%). А доля предприятий, имеющих заказ не более чем на 2 месяца, составила 46%, что стало наименьшим уровнем за последний год.

Основные препятствия для ведения бизнеса в военное время, % респондентов

В августе определенные изменения претерпели рейтинг препятствий для деятельности бизнеса. Проблемы с электроснабжением остаются на первом месте третий месяц подряд, правда, доля респондентов, отмечавших в августе это как проблему, снизилась до 65% против 78%.

Также существенно увеличилась доля тех, кто сообщал о нехватке рабочей силы в результате призыва и/или выезда работников: с 47% до 63%. Эта проблема заняла второе место среди прочих препятствий для ведения бизнеса.

На третьем месте в рейтинге препятствие «опасно работать». Показатель этого препятствия снизился с 58% в июле до 46% в августе.

Что касается действий правительства, то доля отрицательных оценок существенно возросла: с 21% до 31%. За последний год это самый высокий показатель. Более того, 72% респондентов негативно оценивают инициативу правительства по повышению налогов.

Опрос

В ежемесячном опросе New Monthly Enterprises Survey (#NRES) от ИЭД принимают участие около 500 украинских промышленных предприятий, расположенных в 21 из 27 областей Украины. Опрос проводится на ежемесячной основе с мая 2022 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+30
bonv
bonv
19 сентября 2024, 14:24
#
А марафон каже що бізнес процвітає при зе-владі…
+
+15
TAN72
TAN72
19 сентября 2024, 14:40
#
Так работать скоро будет некому.
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