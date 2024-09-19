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19 сентября 2024, 13:10 Читати українською

Возможна ли «дружба» между водителями и эвакуаторами в Киеве (видео)

На этот раз мы поговорим о наболевшем, парковках, эвакуаторах и штрафплощадках — настоящей головной боли для многих водителей. Однако с появлением эвакуаторов в Киеве ситуация с парковкой несколько изменилась. В новом выпуске «Страхование по-людски» от finance.ua мы разберемся во всех важных аспектах вместе с нашими гостями:

Роман Деркач, продакт-менеджер мобильного приложения «Киев Цифровой» и действующий военнослужащий, объяснит, как изменилась ситуация с парковкой в городе после появления эвакуаторов и как определяют приоритеты для эвакуации автомобилей.

Дарья Горбач, руководитель по работе с клиентами в Finance.ua и Minfin.ua, объяснит, какой страховой полис покрывает повреждение авто во время эвакуации и что делать, если ваш автомобиль пострадал.

Вас ждет много полезной информации:

Как изменилась ситуация с парковкой в Киеве после введения эвакуаторов?

  • Что делать, если ваш автомобиль эвакуировали и как правильно обжаловать штраф или эвакуацию?

  • Можно ли избежать эвакуации, если машина не представляет опасности на дороге?

  • Как правильно выбрать страховой полис, покрывающий повреждение авто во время эвакуации?

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Три літри
Три літри
19 сентября 2024, 13:17
#
А яке значення має чи Деркач військовий, чи ні? Напишіть який в нього стаж водіння, яка машина — це має більше відношення до теми.
+
0
Три літри
Три літри
19 сентября 2024, 13:20
#
Якби поліція робила свою роботу (виписувала штрафи) евакуатори скоріш за все були б непотрібні.
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