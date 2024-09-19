Возможна ли «дружба» между водителями и эвакуаторами в Киеве (видео)

На этот раз мы поговорим о наболевшем, парковках, эвакуаторах и штрафплощадках — настоящей головной боли для многих водителей. Однако с появлением эвакуаторов в Киеве ситуация с парковкой несколько изменилась. В новом выпуске « Страхование по-людски » от finance.ua мы разберемся во всех важных аспектах вместе с нашими гостями:

Роман Деркач, продакт-менеджер мобильного приложения «Киев Цифровой» и действующий военнослужащий, объяснит, как изменилась ситуация с парковкой в городе после появления эвакуаторов и как определяют приоритеты для эвакуации автомобилей.

Дарья Горбач, руководитель по работе с клиентами в Finance.ua и Minfin.ua, объяснит, какой страховой полис покрывает повреждение авто во время эвакуации и что делать, если ваш автомобиль пострадал.

Вас ждет много полезной информации:

Как изменилась ситуация с парковкой в Киеве после введения эвакуаторов?