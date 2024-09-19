В результате ракетных обстрелов спрос на первичном рынке жилья снизился на 50%

Из-за июльских и августовских ракетных обстрелов, повлекших перебои со светом, спрос на первичном рынке жилья в августе по сравнению с июлем снизился в среднем на 40−50%. Об этом рассказала директор по продажам строительной компании GAZDA Марианна Бегунец.

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«Перебои с энергоснабжением на время негативно влияют на настроения граждан: потенциальные покупатели слишком чувствительны к изменениям, к дискомфорту, поэтому вынуждены ситуативно, на время отложить приобретение жилья. Однако в середине сентября уровень имеющегося спроса существенно возобновился и уже составляет до 80−85 % от показателей первых двух летних месяцев с проекцией к дальнейшему выравниванию», — констатирует Бигунец.

Она считает, что в ближайшее время около ⅔ покупателей сконцентрируется на качественных жилых комплексах с высокой степенью готовности, возводимых в более безопасных и защищенных преимущественно западных регионах страны, в частности в Закарпатье, Львовщине, Буковине, Ивано-Франковской, Волынской, а также в Киеве и Киевский регион.

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По мнению эксперта, этой осенью на первичном рынке жилья вряд ли возможен существенный рост спроса. Ведь экономическая ситуация в стране достаточно напряженная: именно на осень прогнозируется инфляционный пик, связанный с ростом тарифов на электроэнергию, изменениями в акцизах на горючее. А перебои с энергоснабжением существенно тормозят бизнес, в том числе и строительный — прежде всего, растет себестоимость возведения и усиливаются риски для покупателей.

Как изменятся цены

Осенью, согласно экономическим прогнозам, потребительские цены могут вырасти как минимум на 10−15%. Однако, как подчеркнула Бегунец, на первичном рынке такой рост будет едва ли не наименьшим: до 3−5% и только на объекты готовностью от 60%, расположенные в наиболее безопасных регионах.

«С начала полномасштабного вторжения на рынке доминирует покупатель: его внимание можно привлечь высоким качеством проекта, локацией (регионом), темпами возведения дома, а также гибкой ценовой политикой. То есть наиболее ответственные девелоперы, заботящиеся о качестве проектов и собственной репутации, вряд ли будут переписываться „ценники“, не имея для этого отражения в количестве покупатели», — подчеркнула специалист.

Программа «єОселя»

Бегунец акцентировала на том, что осенью ожидается более активное вовлечение ведущих девелоперов в программу «єОселя», ведь учитывая объективно высокие цены, именно государственная ипотечная программа является наиболее выгодной для покупателей. Она напомнила, что в «єОселя» аккредитовано уже более 80 компаний, возводящих более 200 домов и жилых комплексов. Она предполагает, что в сентябре-октябре количество успешно прошедших аккредитацию девелоперов может достичь 100.

Специалист прогнозирует, что в ближайшие 2−3 месяца, несмотря на непростые экономические и военные обстоятельства, ситуация на первичном рынке жилья будет более или менее прогнозируемой: условия, по которым объективно могут вырасти цены, будет перекрывать дефицит покупателей. Следовательно, стоимость м2 вырастет в среднем на 1500−2500 грн, что втрое меньше, чем ожидалось.