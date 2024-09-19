Индия впервые обошла Китай в ключевом индексе акций MSCI

Индия впервые в истории обогнала Китай в ключевом индексе акций MSCI (Morgan Stanley Capital International), который используется для оценки и сравнения рыночной стоимости акций крупных, средних и малых компаний, сообщает Reuters со ссылкой аналитическую записку Morgan Stanley.

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Рост доли в индексе MSCI

Доля Индии в инвестиционном индексе MSCI выросла до 2,35%, превысив долю Китая в 2,24%.

Таким образом, Индия заняла шестую строчку в MSCI global index, пропустив вперед Францию и Канаду. Лидирующие позиции в индексе занимают США, Япония и Великобритания, согласно данным аналитиков инвестбанка.

Рынок Китая достиг максимального веса в индексе MSCI в 2021 году, но сейчас Индия догоняет его благодаря росту индийского фондового рынка.

«Индия продолжит увеличивать свою долю за счет опережающего развития рынка, новых эмиссий и повышения ликвидности», — считают аналитики Morgan Stanley во главе с Джонатаном Гарнером. Они также отмечают, что рост веса Индии в индексах MSCI приведет к дополнительным инвестиционным потокам.

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