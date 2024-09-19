Индия впервые в истории обогнала Китай в ключевом индексе акций MSCI (Morgan Stanley Capital International), который используется для оценки и сравнения рыночной стоимости акций крупных, средних и малых компаний, сообщает Reuters со ссылкой аналитическую записку Morgan Stanley.
Индия впервые обошла Китай в ключевом индексе акций MSCI
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Рост доли в индексе MSCI
Доля Индии в инвестиционном индексе MSCI выросла до 2,35%, превысив долю Китая в 2,24%.
Таким образом, Индия заняла шестую строчку в MSCI global index, пропустив вперед Францию и Канаду. Лидирующие позиции в индексе занимают США, Япония и Великобритания, согласно данным аналитиков инвестбанка.
Рынок Китая достиг максимального веса в индексе MSCI в 2021 году, но сейчас Индия догоняет его благодаря росту индийского фондового рынка.
«Индия продолжит увеличивать свою долю за счет опережающего развития рынка, новых эмиссий и повышения ликвидности», — считают аналитики Morgan Stanley во главе с Джонатаном Гарнером. Они также отмечают, что рост веса Индии в индексах MSCI приведет к дополнительным инвестиционным потокам.
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По данным Reuters, Индия является одним из самых успешных рынков в 2024 году в мире: ее основные индексы NSE Nifty 50 и S&P BSE Sensex выросли на 17% и 15% соответственно.
Сводный индекс Шанхайской биржи (SSEC) в этом году упал примерно на 9% на фоне опасений по поводу экономики Китая и его сектора недвижимости.
Рост номинального ВВП Индии составляет двузначные значения, что более чем в три раза опережает темпы роста экономики Китая, указывает агентство.
Напомним
В июне 2024 года Индия была включена в облигационный индекс JPMorgan GBI-EM Global Series, что, как отмечает агентство Bloomberg, обычно является значимым событием для развивающихся экономик, так как это привлекает новые потоки иностранного капитала на их долговые рынки.
Аналитики оценивали, что за 10 месяцев в индийские облигации инвесторы могут вложить $30 млрд — в дополнении к $11 млрд, которые они вложили в преддверие официального включения.
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