Почтовым операторам разрешат предоставлять банковские услуги. Об этом глава
Почтовым операторам разрешат предоставлять банковские услуги
Почтовым операторам разрешат предоставлять банковские услуги. Об этом глава
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«Целью законопроекта является создание правовых основ для появления на рынке финансовых услуг Украины новой разновидности предоставлятелей финансовых услуг — банков финансовой инклюзии, которые будут работать на основании ограниченной банковской лицензии», — написал Гетманцев.
Он уточнил, что такие лицензии будут выдаваться с целью обеспечения доступа к финансовым услугам в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также труднодоступных и малонаселенных территориях (вроде высокогорных регионов).
«В соответствии с законопроектом компания, которая уже широко присутствует своими отделениями по всей территории Украины (как, например, „Укрпочта“, „Новая Почта“, другие почтовые операторы, разветвленные небанковские финансовые учреждения
Он добавил, что банки также смогут по желанию поменять свою банковскую лицензию на ограниченную и сосредоточиться на предоставлении таких ограниченных банковских услуг.
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