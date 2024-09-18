Почтовым операторам разрешат предоставлять банковские услуги. Об этом глава Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев сообщил в Telegram.

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«Целью законопроекта является создание правовых основ для появления на рынке финансовых услуг Украины новой разновидности предоставлятелей финансовых услуг — банков финансовой инклюзии, которые будут работать на основании ограниченной банковской лицензии», — написал Гетманцев.

Он уточнил, что такие лицензии будут выдаваться с целью обеспечения доступа к финансовым услугам в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также труднодоступных и малонаселенных территориях (вроде высокогорных регионов).

«В соответствии с законопроектом компания, которая уже широко присутствует своими отделениями по всей территории Украины (как, например, „Укрпочта“, „Новая Почта“, другие почтовые операторы, разветвленные небанковские финансовые учреждения и т. д. ) смогут, получив ограниченную банковскую лицензию, предоставлять банковские услуги с некоторыми ограничениями в тех местах, где нет или недостаточно банковских отделений», — объяснил Гетманцев.

Он добавил, что банки также смогут по желанию поменять свою банковскую лицензию на ограниченную и сосредоточиться на предоставлении таких ограниченных банковских услуг.