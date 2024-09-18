На выплаты военным и их семьям дополнительно выделят 274 миллиарда — Умеров

Увеличение Верховной Радой расходов на оборону на 495,3 млрд грн в этом году позволит не только лучше поддерживать военных, но и усилить оборонные возможности страны. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook.

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«Сегодня Верховная Рада приняла очень важное для страны решение — увеличить расходы на оборону в 2024 году на 495,3 млрд. грн. Это позволит не только лучше поддерживать наших военных, но и усилить оборонные возможности страны», — написал он.

По словам министра, из этих средств 274,4 млрд грн пойдут на выплаты нашим защитникам и их семьям.

«Еще 76,2 млрд грн будет израсходовано на вооружение и технику, что поможет модернизировать армию и повысить ее боеспособность. Важно, что приоритет в закупках будет предоставляться именно украинским производителям вооружения», — рассказал Умеров.

Напомним

«Минфин» писал, что 18 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11417 по увеличению бюджета в этом году на 500 млрд грн на военные нужды.