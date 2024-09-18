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18 сентября 2024, 18:43 Читати українською

В Укрзализныце рассказали о мошеннической схеме с билетами на популярные рейсы

Укрзализныця раскрыла новую мошенническую схему с билетами на популярные рейсы. Об этом руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский рассказал на своей странице в Facebook.

Укрзализныця раскрыла новую мошенническую схему с билетами на популярные рейсы.
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

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«Фиксируем, что билетные спекулянты пытаются обойти идентификацию через „Дию“ при покупке билетов на популярные направления», — предупредил Перцовский.

Он добавил, что в эти недели было зафиксировано несколько таких случаев при «контрольных закупках».

«Те, кто отдают информацию из своей „Дии“ в обмен на обещания билета или денежное вознаграждение — как минимум знайте, что ваша собственная учетная запись будет заблокирована и вы уже честно билет не сможете покупать. Никогда. Есть несколько обращений с „крокодиловыми слезами“ по этому поводу, но это не поможет», — предостерег Перцовский.

Он добавил, что таких участников схемы ждет встреча с правоохранителями, поскольку по инициативе Укрзализныци ведутся уголовные производства по признакам кибермошенничеств с билетами.

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Перцовский отметил, что несколько технических доработок в ближайшее время сделают невозможным основные уязвимости при идентификации.

«Выбирают билеты спекулянты из того же пула, что доступен и всем вам: продажа заранее, возврат билетов перед поездкой. Вы их можете купить заранее за 20 дней или «поймать» так же, не переплачивая и не подыгрывая злоумышленникам.

Есть еще сигналы, предложения, комментарии — очень здороваются! Это для нас не вопрос денег (их в любом случае компания получает за билеты), а вопрос репутации и в нем компромиссов не будет!" - написал Перцовский.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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