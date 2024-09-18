Google выиграл в антимонопольном деле против ЕС

Google выиграл апелляцию в процессе по иску Европейской комиссии на 1,5 млрд. евро . Компанию обвиняли в нарушении правил конкуренции. Об этом пишет Financial Times, передает Forbes.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Google обвиняют в том, что в течение десятилетия с 2006 по 2016 год компания вводила антиконкурентные ограничения на сторонние сайты.

Впрочем, суд в Люксембурге решил, что Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, «не приняла во внимание все соответствующие обстоятельства при оценке срока действия договорных положений, которые она сочла несправедливыми».

Еврокомиссия, которая, скорее всего, подаст апелляцию, заявила, что приняла решение «во внимание» и «тщательно изучит его и обсудит возможные дальнейшие шаги».

Компания Google заявила, что внесла изменения в контракты в 2016 году, чтобы удалить спорные положения еще до решения комиссии. «Мы рады, что суд признал ошибки в первоначальном решении и отменил штраф. Мы внимательно изучим решение», — заявил техногигант.

К теме: Google проиграл судебный процесс по антимонопольному штрафу ЕС в размере $2,7 млрд