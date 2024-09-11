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11 сентября 2024, 10:57 Читати українською

Google проиграл судебный процесс по антимонопольному штрафу ЕС в размере $2,7 млрд

После 7 лет судебных разбирательств Google проиграл суд по штрафу в сумме 2,42 миллиарда евро ($2,7 миллиарда), наложенного антимонопольными регуляторами ЕС, сообщает Reuters, передает mezha.media.

После 7 лет судебных разбирательств Google проиграл суд по штрафу в сумме 2,42 миллиарда евро ($2,7 миллиарда), наложенного антимонопольными регуляторами ЕС, сообщает Reuters, передает mezha.media.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиВ 2017 году Европейская комиссия оштрафовала популярнейшую в мире поисковую систему за использование собственного сервиса сравнения цен для получения несправедливого преимущества над меньшими европейскими конкурентами.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В 2017 году Европейская комиссия оштрафовала популярнейшую в мире поисковую систему за использование собственного сервиса сравнения цен для получения несправедливого преимущества над меньшими европейскими конкурентами.

В 2021 г. суд поддержал решение антимонопольного органа ЕС. После чего Google подал апелляцию в Суд Европейского Союза в Люксембурге. В судебном решении говорится, что законодательство ЕС предусматривает наказание не за наличие доминирующего положения, а за его неправомерное использование.

«В частности, запрещается такое поведение предприятий, которые занимают доминирующее положение, препятствующее конкуренции и, таким образом, может нанести ущерб отдельным предприятиям и потребителям», — говорится в решении суда.

В последнее десятилетие компания Google получила антимонопольных штрафов от ЕС на сумму 8,25 миллиарда евро. Компания также обжаловала решения, касающиеся ее мобильной операционной системы Android и рекламного сервиса AdSense и сейчас ждет решения суда.

К теме: Аналитики советуют выкупать акции Google на фоне их падения

Источник: Минфин
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