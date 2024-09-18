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18 сентября 2024, 17:55 Читати українською

Акции китайских производителей чипов резко пошли вверх

Акции нескольких китайских компаний, связанных с полупроводниковой промышленностью, резко выросли в среду, 18 сентября. Об этом сообщает Reuters.

Акции нескольких китайских компаний, связанных с полупроводниковой промышленностью, резко выросли в среду, 18 сентября.
Фото: freepik.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Акции Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development и Shanghai Highly Group выросли на 10%. А вот акции компании Sanhe Tongfei Refrigeration, имеющей более широкий торговый диапазон, продемонстрировали 20% роста.

Акции компании Shenyang Blue Silver Industry Automation Equipmen, специализирующейся на производстве и поставке оборудования для автоматизации промышленных процессов, выросли на 10,7%.

Отмечается, что рост акций китайских производителей чипов произошел после того, как Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) выпустило руководство, поощряющее использование основного отечественного технического оборудования.

В руководстве MIIT особенно упоминаются две модели литографических станков и рекомендуется их использование государственными организациями.

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Инструменты производства микросхем стали центральным элементом в стремлении Китая развивать отечественную полупроводниковую промышленность. Этот сектор столкнулся со значительными проблемами из-за ограничений США и их союзников на экспорт передового оборудования в Китай, что является частью постоянных усилий по ограничению технологического прогресса Пекина.

Академия «Минфин»: Инвестирование в IPO

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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