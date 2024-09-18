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18 сентября 2024, 15:41 Читати українською

В Украине будут сокращать гендерный разрыв в оплате труда

В Украине с 18 сентября стартует информационная кампания «Конечно, сможешь!», которая будет способствовать сокращению гендерного разрыва в оплате труда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В Украине с 18 сентября стартует информационная кампания «Конечно, сможешь!

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Что известно о кампании

Кампания призвана преодолеть стереотипы по профессиональному развитию женщин и решить проблему с неравной оплатой труда.

Отмечается, что уровень разрыва в зарплатах между мужчинами и женщинами составляет 18,6%. Цель государства — снизить этот процент до 13,6% к 2030 году.

Для сравнения еще в 2015 году разрыв между зарплатами мужчин и женщин в Украине составил 26%.

По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, один из важных шагов, которые правительство предпринимает для преодоления гендерного разрыва в оплате труда, — разработка нового Трудового кодекса.

«Его принятие предоставит женщинам дополнительные опции для профессиональной реализации и усилит защиту их прав. В частности, в кодексе будет законодательно закреплен принцип одинаковой оплаты труда женщин и мужчин за труд равной ценности, урегулирована правовая защита работающих женщин исключительно в рамках положительной дискриминации, что будет способствовать повышению их прав» конкурентоспособности на рынке труда

Кроме того, будут расширены возможности для женщин работать на условиях гибкого режима рабочего времени, надомной или дистанционной работы, предоставляются дополнительные гарантии выращивающим ребенка. Они будут самостоятельно принимать решения о привлечении к работе в ночное время или направлении их в командировку. Чтобы каждая женщина могла максимально реализовать свой потенциал", — объяснила она.

По данным McKinsey Global Institute, если бы женщины были вовлечены в рынок труда, равно как и мужчины, глобальный ВВП на протяжении 2015−2025 годов вырос бы на 26%.

Информационную кампанию «Конечно, сможешь!» будут совместно воплощать в жизнь Минэкономики и ООН Женщины при поддержке Офиса первой леди и правительства Швеции.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+26
Riojas
Riojas
18 сентября 2024, 16:32
#
Я стесняюсь спросить, водитель троллейбуса, кассир или оператор почтового отделения-мужчина получает на 18.6% в месяц больше своей коллеги-женщины?
+
+42
Riojas
Riojas
18 сентября 2024, 16:33
#
(это я даже не буду начинать тему обеспечения гендерного равенства и позитивной дискриминации при найме в вооруженные силы)
+
0
Abramon
Abramon
18 сентября 2024, 19:00
#
Ця чухня про гендерну рівність вже дістала. В пожежниках теж жінкам і чоловікам будуть з/п «вирівнювати»! Ця ж тема лише для офісного планктону, але її намагаються спроектувати на всі сектори економіки.
Наприклад в HR керівники переважно жінки і з/п відповідно вищі у жінок, і що з цим робити?
Не зміг пройти повз цю чухню, щоб не прокоментувати.
Успішні жінки й без цієї чухні досягають успіху!
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