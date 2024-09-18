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18 сентября 2024, 12:04 Читати українською

Где чаще всего покупают электромобили в Украине. Какие модели выбирают украинцы

В августе украинский автопарк пополнили более 6,4 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания. Чаще всего электромобили покупают на Львовщине и в Киеве. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

В августе украинский автопарк пополнили более 6,4 тыс.
Фото: ncars.com.ua

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Где чаще всего покупают электромобили

Отмечается, что наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

  • Львовская область — 942 единиц (90% б/у);
  • город Киев — 750 (61% б/у);
  • Киевская область — 465 (72% б/у);
  • Волынская область — 429 (95% б/у);
  • Днепропетровская область — 422 (71% б/у).

Читайте: 15% налог на регистрацию решили не вводить: что будет с ценами на иномарки

Какие модели выбирают украинцы

В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на рынках столицы и Волыни был BYD Song Plus.

Бестселлером Львовщины стал Honda M-NV, на Киевщине предпочтение отдавали Volkswagen ID.4, а на Днепропетровщине — Zeekr 001.

В то же время в сегменте ввозимых из-за рубежа подержанных авто лидерами стали:

  • Tesla Model Y — в Киеве и области и на Днепропетровщине;
  • Tesla Model 3 — во Львовской области;
  • Nissan Leaf — на Волыни.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 35,6 тыс. электромобилей, из них: 20% новых и 80%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
vovan9870
vovan9870
18 сентября 2024, 13:31
#
Чому досі не відмінено пільги на електроавтомобілі, не обмежується їх імпорт? Зимою відключення світла по 20 год вже не передбачається?
+
0
Abramon
Abramon
18 сентября 2024, 15:06
#
З часом оподаткують.
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
18 сентября 2024, 13:46
#
Было б честно хотя бы дорожный сбор убрать из цены топлива и сделать как раньше. Электричка существенно тяжелее автомобиля с двс аналогичных габаритов и теоретически сильнее изнашивает дорожное покрытие
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