Где чаще всего покупают электромобили в Украине. Какие модели выбирают украинцы

В августе украинский автопарк пополнили более 6,4 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания. Чаще всего электромобили покупают на Львовщине и в Киеве. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

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Где чаще всего покупают электромобили

Отмечается, что наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

Львовская область — 942 единиц (90% б/у);

город Киев — 750 (61% б/у);

Киевская область — 465 (72% б/у);

Волынская область — 429 (95% б/у);

Днепропетровская область — 422 (71% б/у).

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Какие модели выбирают украинцы

В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на рынках столицы и Волыни был BYD Song Plus.

Бестселлером Львовщины стал Honda M-NV, на Киевщине предпочтение отдавали Volkswagen ID.4, а на Днепропетровщине — Zeekr 001.

В то же время в сегменте ввозимых из-за рубежа подержанных авто лидерами стали:

Tesla Model Y — в Киеве и области и на Днепропетровщине;

Tesla Model 3 — во Львовской области;

Nissan Leaf — на Волыни.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 35,6 тыс. электромобилей, из них: 20% новых и 80%.