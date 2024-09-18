В августе украинский автопарк пополнили более 6,4 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания. Чаще всего электромобили покупают на Львовщине и в Киеве. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
Где чаще всего покупают электромобили в Украине. Какие модели выбирают украинцы
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Где чаще всего покупают электромобили
Отмечается, что наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- Львовская область — 942 единиц (90% б/у);
- город Киев — 750 (61% б/у);
- Киевская область — 465 (72% б/у);
- Волынская область — 429 (95% б/у);
- Днепропетровская область — 422 (71% б/у).
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Какие модели выбирают украинцы
В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на рынках столицы и Волыни был BYD Song Plus.
Бестселлером Львовщины стал Honda M-NV, на Киевщине предпочтение отдавали Volkswagen ID.4, а на Днепропетровщине — Zeekr 001.
В то же время в сегменте ввозимых из-за рубежа подержанных авто лидерами стали:
- Tesla Model Y — в Киеве и области и на Днепропетровщине;
- Tesla Model 3 — во Львовской области;
- Nissan Leaf — на Волыни.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 35,6 тыс. электромобилей, из них: 20% новых и 80%.
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Источник: Минфин
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