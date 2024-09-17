россия начала платить Китаю за военные товары криптовалютой

Что известно

По словам одного из источников издания, в первую очередь власти отбирали компании, закупающие в Китае товары двойного назначения, которые могут применяться в военных целях. Именно у таких импортеров раньше возникли наибольшие трудности с платежами в банки Китая и других стран.

Расчеты будут производиться в экспериментальном правовом режиме (ЭПР).

Поправки о расчетах в криптовалюте по внешнеторговым контрактам вступили в силу с 1 сентября. Также изменения позволяют проводить биржевые торги криптовалютой под наблюдением центробанка.

В то же время, партнер консалтинговой компании Digital & Anologue Partners Юрий Брисов заявил, что попытки использовать криптовалюту для обхода санкций будут быстро выявлены, поскольку все трансакции в блокчейне открыты для проверки. Это довольно быстро приведет эксперимент российских властей к фиаско.

Поэтому ЭПР должен быть строго ориентирован на неподпадающие под секторальные санкции виды деятельности и на работу со странами, которые не вводили ограничения против россии, сказал эксперт.