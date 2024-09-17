Китайский автопроизводитель BYD Co. полностью взял под контроль совместное предприятие, которое раньше имело в Китае с группой Mercedes-Benz AG. Об этом сообщает Bloomberg.
BYD получает полный контроль над совместным с Mercedes-Benz заводом в Китае
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BYD приобрела оставшиеся 10% акций, которыми она еще не владела, у компании, созданной для продажи бренда электромобилей премиум-класса Denza.
Этот шаг завершает 13-летнее партнерство и происходит в период обострения торговых напряжений между Китаем и Европой, поскольку Европейская комиссия работает над установлением дополнительных пошлин на китайские электромобили до 36,3%. Голосование стран-членов по предложению запланировано на следующую неделю.
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Denza
Denza, зарегистрированная как Shenzhen BYD New Energy Co., была основана компаниями BYD и Mercedes в 2011 году, каждая из которых имеет 50% акций. Предприятие было сосредоточено на премиальных электромобилях, но низкие продажи привели к тому, что Mercedes, тогда известный как Daimler, сократил свою долю до 10% в 2021 году.
После смены стратегии в следующем году компания Denza получила новую популярность благодаря своим роскошным минивэнам D9. Данный минивэн стал бестселлером в своей категории в 2023 году.
Согласно сообщениям местных СМИ, Denza планирует выпустить новую модель Z9GT позже на этой неделе по предварительной цене от 339 800 юаней ($47 900).
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