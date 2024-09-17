Постоянные перебои с поставками кофе на мировом рынке привели к тому, что цены на зерна арабики премиум-класса выросли до самого высокого уровня за последние 13 лет. Об этом сообщает Bloomberg.
Цены на кофе выросли до самого высокого уровня за последние 13 лет
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Как изменились цены на кофе
Отмечается, что фьючерсы на кофе выросли на 3,3% до $2,6805 за фунт в Нью-Йорке, что является самым высоким показателем за последние 13 лет.
В этом году цены выросли примерно на 40%, поскольку дефицит более дешевых зерен робусты стимулирует спрос на сорт арабики, который предпочитают специализированные кофейные компании.
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Причина роста цены
Рост цен на кофе происходит, в частности, из-за беспокойства относительно погодных условий в Бразилии, которая является крупнейшим производителем кофе. Страна завершает сбор урожая 2024−25 годов, и прогнозы производства ухудшились после того, как жара и сухость нанесли ущерб полям.
По словам аналитика Rabobank Карлоса Мера, с начала засушливого сезона в апреле количество осадков в регионах выращивания арабики постоянно было ниже нормы.
«И это происходит тогда, когда кофейная индустрия страдает от перегруженности портов в нескольких странах, глобального дефицита контейнеров, перебоев в районе Красного моря, а также нелестных урожаев во Вьетнаме», — сказал он.
Цены на робусту также росли больше недели, подскочив в понедельник на 3%.
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