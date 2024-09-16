Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-августе упал на 31,5% в годовом измерении и составил 580,19 млрд юаней ($81,8 млрд), сообщает China Daily со ссылкой на Министерство торговли страны.
Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-августе упали на 31,5%
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На высокотехнологичное производство пришлось 72,14 млрд юаней, что составляет 12,4% общего объема вложений.
ПИИ Германии в КНР в январе-августе выросли на 5,4% в годовом выражении, Сингапура — на 11,6%.
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При этом за восемь месяцев в стране было зарегистрировано 36,968 тыс. новых предприятий с участием иностранного капитала, что на 11,5% больше показателя за тот же период 2023 года.
В 2023 году объем ПИИ снизился на 8% и составил 1,13 трлн юаней.
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Источник: Минфин
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