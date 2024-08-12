Нерезиденты-инвесторы вывели рекордную сумму из Китая

Зарубежные фирмы вывели рекордные 15 млрд из Китая во втором квартале 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg.

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Обязательства Китая по прямым инвестициям в его платежном балансе упали почти на 15 млрд долл за период с апреля по июнь, что стало лишь вторым случаем, когда этот показатель стал отрицательным. За первые шесть месяцев он сократился примерно на 5 миллиардов долларов.

Прямые иностранные инвестиции в Китай в течение первого полугодия 2024 г. были самыми низкими с начала пандемии в 2020 году.

Если падение продлится до конца года, это будет первый годовой чистый отток капитала, по меньшей мере, с 1990 года, когда начинается сбор сопоставимых данных.

Иностранные инвестиции в Китай в последние годы резко сократились после того, как в 2021 году достигли рекордного показателя в 344 млрд долларов.

Китайские исходные инвестиции также достигли рекорда: во втором квартале фирмы отправили за границу 71 млрд долл., что на более чем 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года (39 млрд долл.).

Китайские компании стремительно наращивают инвестиции, вкладывая средства в такие проекты как производство электромобилей и аккумуляторных батарей.