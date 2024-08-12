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12 августа 2024, 13:16 Читати українською

Нерезиденты-инвесторы вывели рекордную сумму из Китая

Зарубежные фирмы вывели рекордные 15 млрд из Китая во втором квартале 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Зарубежные фирмы вывели рекордные 15 млрд из Китая во втором квартале 2024 года.

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Обязательства Китая по прямым инвестициям в его платежном балансе упали почти на 15 млрд долл за период с апреля по июнь, что стало лишь вторым случаем, когда этот показатель стал отрицательным. За первые шесть месяцев он сократился примерно на 5 миллиардов долларов.

Прямые иностранные инвестиции в Китай в течение первого полугодия 2024 г. были самыми низкими с начала пандемии в 2020 году.

Если падение продлится до конца года, это будет первый годовой чистый отток капитала, по меньшей мере, с 1990 года, когда начинается сбор сопоставимых данных.

Иностранные инвестиции в Китай в последние годы резко сократились после того, как в 2021 году достигли рекордного показателя в 344 млрд долларов.

Китайские исходные инвестиции также достигли рекорда: во втором квартале фирмы отправили за границу 71 млрд долл., что на более чем 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года (39 млрд долл.).

Китайские компании стремительно наращивают инвестиции, вкладывая средства в такие проекты как производство электромобилей и аккумуляторных батарей.

Источник: Минфин
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