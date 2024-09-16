Наводнение в Европе: Укрзализныця сообщила об изменениях международных рейсов

Из-за стихии в Чехии, Австрии и Польше возникли проблемы с движением поездов, курсирующих в Украину, сообщила Укрзализныця.

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Как изменится график

По состоянию на утро понедельника, 16 сентября:

рейс Вена — Киев — Вена сегодня курсирует как Будапешт — Киев — Будапешт;

рейс Чоп — Вена венгерскими вагонами класса Интерсити также ограничен в Будапешт;

рейсы Прага — Перемышль — Прага отменены;

рейс Прага — Чоп следует в объезд и прибудет в Чоп с задержкой два часа; с Чопа — по графику.

Все поезда в сообщении Украины и Варшавы, Хелма, Перемышля, Кошице, Будапешта, Захони курсируют без изменений.

В компании отметили, что пик непогоды в Австрии ожидается сегодня — завтра, «поэтому возобновление движения скоро не будет, вокзалы и метро будут частично закрыты».

Укрзализныця просит пассажиров с билетами в Вене обращаться в информационно-сервисный пункт за бесплатным поселением и питанием на период непогоды.

Поскольку рейсы Прага — Перемышль — Прага не могут проехать затопленный участок на границе Чехии и Польши, ожидается челночное движение от Праги до польской границы и от Перемышля до чешской границы с автобусным трансфером вокруг подтопленного участка.