Накачанная стероидами из триллионов рублей военных расходов российская экономика приближается к точке надлома. Пока чиновники отчитываются о победе над санкциями, хвастаются ростом ВВП и повышением доходов сотен тысяч отправленных на войну бедняков, российский Центробанк тихо «бьет тревогу». Об этом пишет The Moscow Times.
На одном уровне с государствами-банкротами: ЦБ россии седьмой раз поднял ключевую ставку
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Поднятие ставки
На заседании в пятницу ЦБ в седьмой раз поднял ключевую ставку и довел ее до 19% годовых — уровня, который за последние два десятилетия экономика видела лишь однажды — в первые недели вторжения в Украину, когда по россии ударило «цунами» западных санкций, пишет издание.
ЦБ рассматривал повышение ставки до 20% и, возможно, пойдет на это на следующем заседании, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
По уровню ставок россия уже поровнялась с государствами-банкротами и странами третьего мира. Текущая ставка ЦБ рф выше, чем в Замбии (13,5%), Гамбии (17%), Пакистане (17,5%) и приближается к уровню Анголы (19,5%). А ее дальнейший рост поставит россию в один ряд с Зимбабве (20%) и Ливаном (20%).
Мысли экспертов
Такие ставки, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, сродни «шоковой терапии» для экономики. Но от чего россию лечит ЦБ? По итогам августа официальная инфляция от росстата составила 9,05% и по сравнению с июлем замедлилась впервые более чем за год. Инфляционные ожидания потребителей составляют 12,9%. Это ниже, чем в декабре прошлого года (14,2%), и меньше, чем до войны (13,7% в январе-2022).
То, что делает ЦБ, — это «мера из категории отчаянных, чтобы вовсе не утратить управляемость и не скатиться к инфляции 20% и выше», пишет Андрей Хохрин, гендиректор «Иволга Капитал». Условия, чтобы скатиться в кризис, созданы, считает он. Главное из них — это триллионные вливания в оборонные заводы и раздача денег контрактникам и добровольцам, которые создают в экономике навес денежной массы, не обеспеченной товарами.
Комментарии - 7
На відміну від України де реальні причини прилітали по купі областей, а працездатне населення в масі припинило працю, а подекуди взагалі виїхало.
Втрата в 2022 році Україною двох-трьох міліонів не йде в порівняння з такою самою еміграцією в Росії.
До того ж еміграція в Росії почалась через півроку при оголошенні мобілізації в той час як ставка 19% в них була лише місяць: вже в квітні понизили до 17, в травні до 14 і далі вийшли на звичайний рівень, а в вересні ставка була 7,5 і відтік працездатного населення взагалі ніяк не вплинув на неї.
А, ні, помилився: у вересні було 8%, а після початку еміграції ставка навіть впала до тих самих 7,5%.
Пропаганда? Це реальний факт який публікують російські ЗМІ.
Нічого, що облікова ставка НБУ з 06.22 по 07.23 була 25%? Наразі якось стабілізували на рівні 13%.
І як так сталося що вона стабілізувалась? Чи є така сама підтримка у Росії? Її Іран буде кредитувати чи Китай, чи може Еритрея?
В нас війна і логічно що в нас була така ставка, але зараз навіть менше (дякуємо що Захід нам допомагає) аніж на болотах де війни немає.
В них війни немає, але економіка перегріта, то в чому пропаганда?
Ось хто випереджає Росію, можеш оцінити успіхи та стан конкурентів.
https://tradingeconomics.com/country-list/interest-rate?continent=world
Ангола 19,5
Ливан, Ліберія, Зімбабве 20
Іран 23
Сьєра Ліоне 24,25
Конго 25
Малаві 26
Нігерія 26,75
Єгипт 27,25
Гана 29
Аргентина 40
Турція 50
Венесуєла 59,2