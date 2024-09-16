На одном уровне с государствами-банкротами: ЦБ россии седьмой раз поднял ключевую ставку

Накачанная стероидами из триллионов рублей военных расходов российская экономика приближается к точке надлома. Пока чиновники отчитываются о победе над санкциями, хвастаются ростом ВВП и повышением доходов сотен тысяч отправленных на войну бедняков, российский Центробанк тихо «бьет тревогу». Об этом пишет The Moscow Times.

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Поднятие ставки

На заседании в пятницу ЦБ в седьмой раз поднял ключевую ставку и довел ее до 19% годовых — уровня, который за последние два десятилетия экономика видела лишь однажды — в первые недели вторжения в Украину, когда по россии ударило «цунами» западных санкций, пишет издание.

ЦБ рассматривал повышение ставки до 20% и, возможно, пойдет на это на следующем заседании, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По уровню ставок россия уже поровнялась с государствами-банкротами и странами третьего мира. Текущая ставка ЦБ рф выше, чем в Замбии (13,5%), Гамбии (17%), Пакистане (17,5%) и приближается к уровню Анголы (19,5%). А ее дальнейший рост поставит россию в один ряд с Зимбабве (20%) и Ливаном (20%).

Мысли экспертов

Такие ставки, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, сродни «шоковой терапии» для экономики. Но от чего россию лечит ЦБ? По итогам августа официальная инфляция от росстата составила 9,05% и по сравнению с июлем замедлилась впервые более чем за год. Инфляционные ожидания потребителей составляют 12,9%. Это ниже, чем в декабре прошлого года (14,2%), и меньше, чем до войны (13,7% в январе-2022).

То, что делает ЦБ, — это «мера из категории отчаянных, чтобы вовсе не утратить управляемость и не скатиться к инфляции 20% и выше», пишет Андрей Хохрин, гендиректор «Иволга Капитал». Условия, чтобы скатиться в кризис, созданы, считает он. Главное из них — это триллионные вливания в оборонные заводы и раздача денег контрактникам и добровольцам, которые создают в экономике навес денежной массы, не обеспеченной товарами.