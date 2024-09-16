Облигациям NovaPay подтвердили самый высокий кредитный рейтинг

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» подтвердило корпоративным облигациям NovaPay кредитный рейтинг uaAA, самый высокий среди украинских финансовых учреждений. Об этом говорится в сообщении компании.

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Рейтинг облигаций

Такой рейтинг получили облигации всех серий — A, B, C, D, E и F. Они доступны для покупки сроком от 1 до 12 месяцев, с доходностью до 16,5% в зависимости от срока инвестирования.

За время продажи ценных бумаг около 2 500 тысяч украинцев приобрели корпоративные облигации более чем на 500 млн гривен.

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Напомним

В прошлом году NovaPay зарегистрировал три публичных выпуска процентных облигаций серий A, B и C по 100 млн грн каждый. В 2024 году компания выпустила еще три выпуска таких ценных бумаг — серий D, E и F.

Средства, привлеченные от размещения облигаций, направлены на развитие бизнеса NovaPay и ее эффективно работающих кредитных продуктов. Предыдущий кредитный рейтинг облигаций NovaPay, присвоенный по результатам первого квартала — также uaAA.