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16 сентября 2024, 11:13 Читати українською

Облигациям NovaPay подтвердили самый высокий кредитный рейтинг

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» подтвердило корпоративным облигациям NovaPay кредитный рейтинг uaAA, самый высокий среди украинских финансовых учреждений. Об этом говорится в сообщении компании.

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» подтвердило корпоративным облигациям NovaPay кредитный рейтинг uaAA, самый высокий среди украинских финансовых учреждений.

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Рейтинг облигаций

Такой рейтинг получили облигации всех серий — A, B, C, D, E и F. Они доступны для покупки сроком от 1 до 12 месяцев, с доходностью до 16,5% в зависимости от срока инвестирования.

За время продажи ценных бумаг около 2 500 тысяч украинцев приобрели корпоративные облигации более чем на 500 млн гривен.

Читайте: 365,5 млн гривен инвестировали клиенты NovaPay в облигации компании

Напомним

В прошлом году NovaPay зарегистрировал три публичных выпуска процентных облигаций серий A, B и C по 100 млн грн каждый. В 2024 году компания выпустила еще три выпуска таких ценных бумаг — серий D, E и F.

Средства, привлеченные от размещения облигаций, направлены на развитие бизнеса NovaPay и ее эффективно работающих кредитных продуктов. Предыдущий кредитный рейтинг облигаций NovaPay, присвоенный по результатам первого квартала — также uaAA.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Явам Нелох
Явам Нелох
16 сентября 2024, 13:50
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А 18% податку та 1.5% військового збору отмінусувати… Хто їх купляє… ОВДП як не крути вигідніші.
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