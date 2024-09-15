Администрация Байдена просит Конгресс отложить предоставление Украине оружия на $5,8 млрд

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Что известно

Срок использования этих средств истекает 30 сентября. Белый дом просит включить продолжение действия в постоянную резолюцию, которую предложил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

В Пентагоне также призвали Конгресс продлить соответствующий срок и добавили, что будут продолжать работать, чтобы добиться продления полномочий PDA по истечении финансового года.

Принятие Конгрессом решения о продлении PDA на $5,8 млрд позволит Белому дому продолжать отправлять Украине военную помощь небольшими партиями несколько раз в месяц.

Неназванный помощник конгрессмена сообщил The Hill, что без продления полномочий администрация Байдена могла бы объявить о предоставлении военной помощи Украине на сумму $5,8 млрд до 1 октября, а затем использовать оставшийся год для отправки оборудования, но «это менее привлекательный вариант».

Ранее в этом месяце госсекретарь Энтони Блинкен объявил о предоставлении Украине военной помощи в размере $250 млн за счет PDA — предоставления ракет противовоздушной обороны и поддержки, боеприпасов для ракетных систем и артиллерии, противотанкового оружия, боевых машин пехоты Bradley и другой бронетехники.