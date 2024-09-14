47% респондентов используют стейблкоины для защиты от инфляции

«Стабильные монеты» превратились из простого торгового залога в универсальный цифровой долларовый инструмент. Об этом говорится в отчете компании Castle Island Ventures об использовании стейблкоинов для некриптовалютных сделок, пишет incrypted.

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Что известно

«Стейблкоины имеют значительные преимущества по сравнению с имеющимися платежными системами, включая нативную программируемость, свойства аудита, быстрые расчеты, способность к самообеспечению и нативную совместимость. Они также используются для трансграничных платежей, выплаты заработной платы, торговых расчетов и денежных переводов», — говорится в сообщении.

Статистика по использованию стейблкоинов

В отчете отмечается, что в обращении находятся стейблкоины на сумму более $160 млрд, тогда как в 2020 году их количество составляло менее $10 млрд. Около 20 млн адресов ежемесячно осуществляют трансакции со «стабильными монетами» на публичных блокчейнах.

Эксперты отметили, что предложение таких монет стремительно растет с 2017 года, тогда в обращении находилось около $1 млрд. Наибольшую капитализацию рынок стейблкоинов достиг в марте 2022 года — $192 млрд.

«Самыми популярными блокчейнами по стоимости расчетов на июнь 2024 года стали Ethereum, TRON, Arbitrum, Base,Binance Smart Chain и Solana. Ежемесячное количество адресов, по которым отправляли стейблкоины, свидетельствует о тенденции роста этого рынка», — говорится в отчете.

В сообщении сказано, что этот класс активов используется для того, чтобы «спастись от нестабильных обесценивающихся местных валют», как альтернативу банковскому счету, для B2B-платежей, доступа к разным формам доходности и для торговых расчетов. В сообщении сказано, что этот класс активов используется для того, чтобы «спастись от нестабильных обесценивающихся местных валют», как альтернативу банковскому счету, для B2B-платежей, доступа к разным формам доходности и для торговых расчетов.

Кроме того, стейблкоины особенно привлекательны в тех случаях, когда долларовые банковские счета отсутствуют или труднодоступны в странах с высокой инфляцией, а также в государствах с плохим или дорогим доступом к фиатным платежным системам.

«Стабильные монеты», в подавляющем большинстве случаев, привязаны к доллару США. Второй по популярности валютой для стейблкоинов является евро, такие активы занимают 0,38% от общего объема рынка стейблкоинов.

Также существуют монеты с привязкой к турецкой лире, сингапурскому доллару, японской иене и другим валютам, однако ни одна из них не имеет капитализации в стейблкоинах на сумму более $100 млн.

Результаты опроса

Наиболее популярной целью использования стейблкоинов является торговля криптоактивами или NFT. Однако другие виды использования, не связанные с криптовалютами, тоже часто применяют.

В частности, 47% опрошенных указали, что одной из их главных целей является защита от инфляции местных валют, 43% пользуются таким классом активов для лучшего курса конвертации валют, а 39% стремятся получить доход.

«Самым популярным способом использования является конвертация валют, за ней следуют совершение покупок и трансграничные трансакции. Примечательно, что большинство респондентов во всех попавших в выборку странах сообщили, что использовали „стабильные монеты“ для некриптовалютных операций», — следует из отчета.

Кроме того, исследование показало, что пользователи из Нигерии имеют наивысшую привязанность к стейблкоинам среди всех стран. Местные пользователи чаще всего осуществляют трансакции с такими активами, а также составляют наибольшую долю в портфелях респондентов.

Отметим, в Турции наиболее распространенной целью использования стейблкоинов было получение дохода, а затем торговля криптовалютой. Основное преимущество для индонезийцев — лучший курс конвертации валют, затем торговля криптовалютами и защита от инфляции. В Нигерии предпочитают стейблкоины, как средства хранения стоимости.

Самыми популярными кошельками для респондентов оказались Trust Wallet, MetaMask и Coinbase Wallet. Половина опрошенных указала, что использует биржу Binance для хранения. Примечательно, что 39% нигерийцев сообщили об использовании кошелька Phantom.

Вывод

«Использование стейблкоинов растет, то количество ежемесячных активных адресов, то ли совокупное предложение, то ли стоимость проведенных трансакций. Стабильные монеты являются значимым средством расчетов, конкурируя с известными платежными сетями», — говорится в сообщении.

Очевидно, что «стабильные монеты» превратились из простого торгового залога в универсальный цифровой долларовый инструмент, подытожили в отчете.