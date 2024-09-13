НБУ предлагает обновить порядок безналичных расчетов

Национальный банк Украины предлагает обновить Инструкцию о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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«Это обусловлено необходимостью учета предложений участников платежного рынка, которые поступали в Национальный банк и направлены на улучшение порядка безналичных расчетов в национальной валюте, а также на усиление защиты прав пользователей», — говорится в сообщении.

Да, регулятор предлагает, в частности:

уточнить вопросы, регулирующие Инструкция;

уточнить реквизиты платежной инструкции, инициированной получателем;

определить документ (уведомление) и его реквизиты, которые будут подтверждать принятие к выполнению платежной инструкции плательщика его поставщиком платежных услуг (сообщение будет предоставляться налогоплательщику его поставщиком платежных услуг);

урегулировать вопрос о предоставлении поставщиком платежных услуг получателю информации о зачислении средств на его счет после каждого такого зачисления своему пользователю;

установить перечень обязательных реквизитов платежной инструкции, оформленной поставщиком платежных услуг за плательщика;

урегулировать вопрос о принудительном списании (взыскании) средств со счета плательщика, который закрыт по инициативе плательщика или его поставщика платежных услуг или изменен по инициативе поставщика платежных услуг плательщика;

разграничить реквизиты платежной инструкции, оформляемой органом государственной исполнительной службы или частным исполнителем и контролирующим органом;

уточнить нормы по проверке реквизитов плательщика его поставщиком платежных услуг в платежной инструкции взыскателя.

Соответствующие нормы содержатся в проекте постановления правления НБУ «Об утверждении Изменений в Инструкции о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг».