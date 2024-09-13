НБУ предлагает обновить порядок безналичных расчетов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 сентября 2024, 15:34 Читати українською

НБУ предлагает обновить порядок безналичных расчетов

Национальный банк Украины предлагает обновить Инструкцию о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины предлагает обновить Инструкцию о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг.
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Это обусловлено необходимостью учета предложений участников платежного рынка, которые поступали в Национальный банк и направлены на улучшение порядка безналичных расчетов в национальной валюте, а также на усиление защиты прав пользователей», — говорится в сообщении.

Да, регулятор предлагает, в частности:

  • уточнить вопросы, регулирующие Инструкция;
  • уточнить реквизиты платежной инструкции, инициированной получателем;
  • определить документ (уведомление) и его реквизиты, которые будут подтверждать принятие к выполнению платежной инструкции плательщика его поставщиком платежных услуг (сообщение будет предоставляться налогоплательщику его поставщиком платежных услуг);
  • урегулировать вопрос о предоставлении поставщиком платежных услуг получателю информации о зачислении средств на его счет после каждого такого зачисления своему пользователю;
  • установить перечень обязательных реквизитов платежной инструкции, оформленной поставщиком платежных услуг за плательщика;
  • урегулировать вопрос о принудительном списании (взыскании) средств со счета плательщика, который закрыт по инициативе плательщика или его поставщика платежных услуг или изменен по инициативе поставщика платежных услуг плательщика;
  • разграничить реквизиты платежной инструкции, оформляемой органом государственной исполнительной службы или частным исполнителем и контролирующим органом;
  • уточнить нормы по проверке реквизитов плательщика его поставщиком платежных услуг в платежной инструкции взыскателя.

Соответствующие нормы содержатся в проекте постановления правления НБУ «Об утверждении Изменений в Инструкции о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
TAN72
TAN72
13 сентября 2024, 16:49
#
Наделали этих платежей и за каждую плати комиссию, ещё мало😎
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Dzhura и 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами