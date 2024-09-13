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13 сентября 2024, 11:02 Читати українською

Binance анонсировала листинг Hamster Kombat, Coinbase запустила свою версию обернутого BTC: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Binance анонсировала Launchpool-фарминг и листинг Hamster Kombat

Криптовалютная биржа Binance анонсировала листинг токена Hamster Kombat (HMSTR), который состоится 26 сентября в 15:00 по киевскому времени.

Платформа также объявила о старте Launchpool-кампании по фармингу HMSTR. С 19 сентября в течение семи дней владельцы BNB и стейблкоина FDUSD смогут добывать монеты популярнейшего Telegram-кликера.

Распределению через платформу Launchpool подлежат 3 млрд HMSTR — 3% от общего предложения монеты (100 млрд HMSTR).

После завершения кампании будут доступны спотовые пары: HMSTR/USDT, HMSTR/BNB, HMSTR/FDUSD и HMSTR/TRY. Токену «тапалки» присвоят тег Seed, используемый для классификации криптопроектов на начальных этапах разработки.

Кроме того, у пользователей появится возможность блокировки HMSTR в продуктах Simple Earn по «специальной годовой процентной ставке».

Ранее листинг токена Hamster Kombat анонсировала биржа OKX. Как и в случае с Binance, он состоится в день аирдропа — 26 сентября.

Coinbase запустила свою версию обернутого биткоина

Криптовалютная биржа Coinbase объявила о запуске cbBTC. Это токен на базе стандарта ERC-20, снабженный биткоинами на балансе компании в соотношении друг к другу.

На начальном этапе актив будет доступен только в двух сетях — Base и Ethereum, однако, как заявили в команде, в будущем этот список будет расширен.

«Как самый старый и широко используемый криптоактив, биткоин играет важную роль в привлечении пользователей. Передавая средства через большее количество цепочек, завернутые активы, такие как cbBTC, помогают построить более эффективную, взаимосвязанную и крупную финансовую экосистему», — говорится в официальном заявлении биржи.

CbBTC решает одну из ключевых проблем биткоина, обеспечивая его свободный поток в экосистеме DeFi. Пользователь может использовать обернутые активы для обеспечения безопасности протоколов, заимствования средств и получения дохода.

SEC взыскала $1,5 миллиона с инвестиционной платформы eToro

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) взыскала $1,5 млн с инвестиционной платформы eToro USA LLC.

«По меньшей мере с 2020 года eToro функционировало как брокер и клиринговое агентство, предоставляя клиентам в США возможность торговать через свою онлайн-платформу предлагаемыми и продаваемыми как ценные бумаги криптоактивами. Однако компания не выполнила требования по регистрации, предусмотренные федеральным законодательством о ценных бумагах», — говорится в сообщении ведомства.

Теперь клиенты из США смогут торговать на платформе только биткоином, Bitcoin Cash и Ethereum, согласно решению SEC. Пользователям также предоставят 180 дней, чтобы продать все остальные криптоактивы.

CEO и соучредитель eToro Йони Ассия заявил, что регуляторные трудности в США окажут незначительное влияние на деятельность компании в глобальном масштабе.

«За пределами США пользователи eToro по-прежнему будут иметь доступ к более чем 100 финансовым инструментам. Будучи глобальной платформой для торговли и инвестирования с множеством активов, мы продолжаем демонстрировать уверенный рост и по-прежнему стремимся стать публичной компанией в будущем», — отметил он.

Криптобиржа CEX.io возобновила работу в Великобритании

Криптовалютная биржа CEX.io официально возобновила работу и процесс получения AML-лицензии в Великобритании. Об этом сообщает The Block.

CEX.io ушла с этого рынка после того, как Управление по финансовому надзору и регулированию Великобритании (FCA) ввело новые правила для продвижения криптовалютных услуг и продуктов в октябре 2023 года.

Чтобы выполнить требования регулятора, компания заключила соглашение с лицензированным посредником — фирмой Gateway 21. Новые правила предусматривают внедрение ряда мер, включая анкетирование инвесторов, предупреждение о рисках и прозрачность условий.

Однако биржа все еще не получила AML лицензию от FCA. В связи с этим она предлагает свои услуги из Литвы, где зарегистрирована компания.

Источник: Минфин
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