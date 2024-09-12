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12 сентября 2024, 18:37 Читати українською

В холодную зиму свет будут отключать, даже если генерацию возобновят — Кудрицкий

В холодную погоду зимой отключения света будут даже при условии, что реализуют все планы по ремонту объектов генерации. Об этом сообщил бывший глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в интервью ЭП.

В холодную погоду зимой отключения света будут даже при условии, что реализуют все планы по ремонту объектов генерации.
Фото: pixabay.com

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По его словам, отключений света может не быть только по сценарию, когда всю зиму будет плюс 5 или плюс 15 градусов и нет новых обстрелов энергетики со стороны России.

«Но мы понимаем, что он (сценарий, — ред.) сугубо теоретический. Я считаю, что в холодную погоду отключения будут, даже если все планы по восстановлению генерации будут реализованы», — отметил Кудрицкий.

Он добавил, что отключение света отопительного сезона может начаться с декабря, потому что в ноябре может не быть холодной погоды.

«А именно холодная погода (зимой, — ред.) будет триггером для того, чтобы вводить ограничения электропотребления», — заявил он.

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В теплые периоды зимы, когда температура будет выше 0, Украина может обойтись без отключений, добавил Кудрицкий.

«А если будет какой-то холодный период, ну, например, минус 10 среднесуточная температура, то я не вижу, чем можно покрыть дефицит», — подытожил он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Tido oss
Tido oss
12 сентября 2024, 18:47
#
Как говорила жена зели
(Украинци могуть терпеть и 2 года без света)
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