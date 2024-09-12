Украина заняла 6 место среди стран по уровню принятия криптоактивов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 сентября 2024, 14:03 Читати українською

Украина заняла 6 место среди стран по уровню принятия криптоактивов

Украина оказалась на 6-м месте в рейтинге Chainalysis по уровню принятия криптоактивов в 2024 году. По сравнению с прошлым годом, наша страна опустилась в общем зачете на одну позицию.

Украина оказалась на 6-м месте в рейтинге Chainalysis по уровню принятия криптоактивов в 2024 году.
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Глобальный индекс принятия криптоактивов Chainalysis состоит из нескольких подындексов.

По сравнению с прошлым отчетным периодом эксперты отметили существенное проседание качества централизованного обслуживания, но в то же время и рост DeFi-сегмента.

Лидерство в рейтинге у Индии, Нигерии, Индонезии, США и Вьетнама. В десятку лучших также вошли: россия, Филиппины, Пакистан и Бразилия.

Рейтинг замыкают Канада, Южная Корея и Китай, ранее находившийся на 11 месте.

Эксперты Chainalysis отметили, что общий уровень принятия вырос в период с 2023 по 2024 год. Показатель превышает значение 2021 года, когда рынок находился в «бычьей» фазе цикла, подчеркнули аналитики.

Также отмечается, если в 2023 году рост уровня принятия наблюдался преимущественно в странах с доходом ниже среднего, то теперь эта тенденция стала более глобальной. Эксперты отметили понижение показателя только в странах с высоким уровнем дохода.

Bitcoin лидирует

В разрезе активов лидирует биткоин, что эксперты связывают с запуском спотовых биржевых фондов на базе актива в США. Среди розничных инвесторов доминируют Ethereum, альтокины и стейблкоины.

Также эксперты заявили о росте DeFi-сегмента в таких регионах как Восточная Европа, Латинская Америка и Африка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
12 сентября 2024, 14:29
#
Продвинуті:)))
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
12 сентября 2024, 15:29
#
Та да… серед Нігерії та Вьєтнаму… Індуси то ще ті новатори.
+
0
bonv
bonv
12 сентября 2024, 16:48
#
США, Індонезія, Канада, Південна Корея і Китай ти в упор не бачиш?
Чи аби що, як завжди, ляпнути не в тему?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами