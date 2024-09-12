Украина заняла 6 место среди стран по уровню принятия криптоактивов

Украина оказалась на 6-м месте в рейтинге Chainalysis по уровню принятия криптоактивов в 2024 году. По сравнению с прошлым годом, наша страна опустилась в общем зачете на одну позицию.

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Глобальный индекс принятия криптоактивов Chainalysis состоит из нескольких подындексов.

По сравнению с прошлым отчетным периодом эксперты отметили существенное проседание качества централизованного обслуживания, но в то же время и рост DeFi-сегмента.

Лидерство в рейтинге у Индии, Нигерии, Индонезии, США и Вьетнама. В десятку лучших также вошли: россия, Филиппины, Пакистан и Бразилия.

Рейтинг замыкают Канада, Южная Корея и Китай, ранее находившийся на 11 месте.

Эксперты Chainalysis отметили, что общий уровень принятия вырос в период с 2023 по 2024 год. Показатель превышает значение 2021 года, когда рынок находился в «бычьей» фазе цикла, подчеркнули аналитики.

Также отмечается, если в 2023 году рост уровня принятия наблюдался преимущественно в странах с доходом ниже среднего, то теперь эта тенденция стала более глобальной. Эксперты отметили понижение показателя только в странах с высоким уровнем дохода.

Bitcoin лидирует

В разрезе активов лидирует биткоин, что эксперты связывают с запуском спотовых биржевых фондов на базе актива в США. Среди розничных инвесторов доминируют Ethereum, альтокины и стейблкоины.

Также эксперты заявили о росте DeFi-сегмента в таких регионах как Восточная Европа, Латинская Америка и Африка.