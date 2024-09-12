В четверг, 12 сентября, применение мер по ограничению электроэнергии не прогнозируется. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
На сегодня отключения света не запланированы
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Энергетики призывают граждан потреблять электроэнергию бережливо.
«Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов с 18:00 до 22:00», — говорится в сообщении.
Напомним
Ранее эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что, по оптимистическому сценарию, в осенне-зимний период отключения электроэнергии будут продолжаться до 12 часов в сутки, а по пессимистическим — до 20 часов.
Источник: Минфин
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