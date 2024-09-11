Доллар растет, а золото падает после нового отчета по инфляции в США

Согласно официальным данным, инфляция в США замедлила рост с 2,9% до 2,5% в августе против прогноза на уровне 2,6% в годовом выражении. После релиза скорректировались рыночные ожидания относительно масштабов смягчения политики ФРС на ближайшем заседании в этом месяце, пишет investing.com.

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Теперь вероятность снижения ставки сразу на 0,5% составляет 15% против 30% ранее.

Доллар снижался в пределах 0,2% до публикации отчета, укрепился в ответ на статистику и вернулся на исходные позиции.

А золото сменило траекторию и вышло в минус, ускорив отступление от внутридневных максимумов, отмеченных в районе $2 557 за унцию. На момент написания статьи желтый металл тестировал отметку $2535, теряя внутри дня почти 0,3%.

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