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11 сентября 2024, 19:23 Читати українською

Доллар растет, а золото падает после нового отчета по инфляции в США

Согласно официальным данным, инфляция в США замедлила рост с 2,9% до 2,5% в августе против прогноза на уровне 2,6% в годовом выражении. После релиза скорректировались рыночные ожидания относительно масштабов смягчения политики ФРС на ближайшем заседании в этом месяце, пишет investing.com.

Согласно официальным данным, инфляция в США замедлила рост с 2,9% до 2,5% в августе против прогноза на уровне 2,6% в годовом выражении.

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Теперь вероятность снижения ставки сразу на 0,5% составляет 15% против 30% ранее.

Доллар снижался в пределах 0,2% до публикации отчета, укрепился в ответ на статистику и вернулся на исходные позиции.

А золото сменило траекторию и вышло в минус, ускорив отступление от внутридневных максимумов, отмеченных в районе $2 557 за унцию. На момент написания статьи желтый металл тестировал отметку $2535, теряя внутри дня почти 0,3%.

К теме: Инфляция в США продолжает замедляться

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Kolya12377
Kolya12377
11 сентября 2024, 20:51
#
Что-то я не понял, по ходу, если инфляция меньше, значит, монетарную политику должны, наоборот, смягчать активнее и ставку снижать активнее, а не наоборот?
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0
Kolya12377
Kolya12377
11 сентября 2024, 20:57
#
Тепер ймовірність зниження ставки одразу на 0,5% становить 15% проти 30% раніше.
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