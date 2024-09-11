Глава НБУ рассказал, что будет с курсом гривны после переговоров с МВФ

По результатам пятого пересмотра программы расширенного финансирования Украина достигла соглашения на уровне персонала с миссией МВФ по выделению $1,1 млрд, на очереди — рассмотрение этих договоренностей Советом директоров Фонда. Национальный банк Украины будет работать над большей гибкостью курса гривны по отношению к доллару . Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

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«Обменный курс и дальше будет выполнять функцию поглотителя шоков и помогать экономике приспосабливаться к внутренним и внешним изменениям», — заявил он.

По словам Пышного, политика Нацбанка в сочетании с управляемой гибкостью должны и дальше предотвращать чрезмерные колебания и потерю контроля за инфляционными и курсовыми ожиданиями.

Глава НБУ отметил, что Украина продолжает валютную либерализацию в соответствии со стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к более гибкому обменному курсу.

«Двигаемся в направлении валютной либерализации в соответствии со Стратегией смягчения валютных ограничений, переходом к большей гибкости обменного курса и возвращением к инфляционному таргетированию», — отметил Пышный.

Подводя итоги переговоров с МВФ, глава Нацбанка сказал, что миссия отметила высокие показатели Украины в выполнении программы расширенного финансирования (EFF).

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«Мы достигли договоренностей о параметрах политики и реформ, направленных на поддержание макроэкономической стабильности в условиях продолжающейся войны, на следующий период программы. Важными остаются эффективное взаимодействие фискальной и монетарной власти. Дальнейшее взвешенное управление должно сохранить надлежащую основу для экономического роста», — подчеркнул Пышный.

Глава НБУ отметил, что в ходе переговоров с МВФ значительное внимание было уделено источникам финансирования бюджета Украины в 2025 году и обеспечению своевременной и предполагаемой помощи от международных партнеров.

«МВФ подчеркнуло, что это касается как налогов — речь идет о критической важности системных мер налоговой политики, а не чрезвычайных и ситуативных решений, которым было исключительно налогообложение доходов банков. Так и работы на внутреннем долговом рынке. НБУ, в частности, будет активно приобщаться к максимизации возможностей рынка ОВГЗ», — сообщил он.

В целом, по словам Пышного, эксперты Фонда подтверждают стабильность финансового сектора и существенный прогресс в реализации реформ, направленных на вступление Украины в ЕС.

«По этому направлению мы интенсифицируем работу. Банковская система постепенно возвращается к выполнению требований, действовавших до полномасштабного вторжения, чтобы стать еще более устойчивой», — заявил глава НБУ.