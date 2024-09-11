Повышение налогов: Железняк раскрыл детали нового законопроекта

Заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк рассказал о новых деталях по законопроекту № 11416-д, предусматривающему повышение налогов в Украине.

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Ключевые положения законопроекта

Ставку военного сбора планируется повысить с 1,5% до 5%.

Налоги для ФЛП: повышение налогов для предпринимателей первой и второй группы, а также введение 1% налога для всех форм ФЛП третьей группы.

Авансовые взносы на АЗС Предусматривается введение авансовых взносов для автозаправочных станций.

Налог на прибыль финучреждений: Планируется повысить налог на прибыль для финансовых учреждений до 25%.

Помесячная отчетность НДФЛ (для экономичного бронирования).

Налогообложение банков: Депутаты настаивают на введении дополнительного налогообложения для банков, несмотря на категорическое сопротивление Национального банка и Министерства финансов.

Позиция МВФ и правительства

Международный валютный фонд пока согласился на повышение налогов на 30 млрд гривен в 2024 году. Однако правительство не исключает возможности дальнейших налоговых изменений в следующем году.

Что дальше

Законопроект продолжает обсуждаться в рабочей группе. Несмотря на сопротивление НБУ и Минфину, существует высокая вероятность того, что большинство предложенных изменений будут включены в окончательную версию законопроекта.