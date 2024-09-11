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11 сентября 2024, 14:26 Читати українською

Инвестиции в рекламу в Украине вырастут на 33% — прогноз

Всеукраинская рекламная коалиция (ВРК) обновила прогноз развития рекламно-коммуникационного рынка Украины на 2024 год. Ожидается, что рынок вырастет на 33% — до 42,7 млрд грн, по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет Liga.net.

Всеукраинская рекламная коалиция (ВРК) обновила прогноз развития рекламно-коммуникационного рынка Украины на 2024 год.

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«Первое полугодие 2024 года оказалось благоприятным для рекламных инвестиций, поэтому индустрия настроена вполне оптимистично, пересмотрев свои прошлогодние ожидания в сторону увеличения или, по крайней мере, подтвердив их» — рассказали в ВРК.

В сегменте телевидения прогнозируется рост до 6,1 млрд грн, что на 58% больше, чем в прошлом году, в том числе прямая реклама на ТВ покажет прирост до 5,6 млрд грн.

Сегмент рекламы Digital ТВ также продемонстрирует значительный рост — до 800 млн. грн (+78%). В то же время изменение законодательства для беттинга может существенно повлиять на бюджеты вер-гру, равно как и блекауты, отмечают в ВРК.

В печати рекламный рынок достигнет 387 млн грн (+8%). На такой прогноз повлияло то, что, несмотря на постепенное, но медленное увеличение рекламы в издательских проектах, издатели пока не готовы существенно пересматривать свои прогнозы на 2024 год.

«Рекламные бюджеты демонстрируют стабильный рост и вопреки ситуации в стране мы ожидаем, что не только медийная реклама, но и поиск и другие сегменты рынка будут превышать довоенные объемы бюджетов», — отмечает Всеукраинская рекламная коалиция.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
torn
torn
11 сентября 2024, 14:34
#
Это затраты, а не инвестиции
+
0
bonv
bonv
11 сентября 2024, 15:44
#
Коли зростуть — тоді і відзвітуєте. Влада популістів-обіцяльщиків.
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
11 сентября 2024, 16:56
#
А кількість споживачів зменшиться на 33%…
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