«Жить на проценты 2024»: что готовит главная конференция года для инвесторов

Этой осенью инвесторы и те, кто только начинает инвестировать, уже сейчас должны отметить в календаре важную дату — день проведения конференции «Жить на проценты». Мероприятие состоится 9 ноября в Chamber Plaza в Киеве. Событие соберет в одном месте финансистов, инвесторов, известных бизнесменов, лидеров мнений и всех, кто хочет иметь свежую информацию об инвестиционных трендах.

Почему участие в конференции важно?

Главное, что получат участники мероприятия — это знания, которые можно будет использовать на практике уже в ближайшем будущем. При этом выступления спикеров будут касаться самых разных вариантов для инвестиций — от сельскохозяйственных земель до облигаций. Специальные эксперты расскажут о свежих стратегиях инвестирования в Украине и мире, а также о том, как анализировать предложения и обезопасить себя от ошибок.

Для инвесторов участие в конференции также станет возможностью расширить круг единомышленников и найти потенциальных партнеров для инвестирования. Кстати, мероприятие станет хорошей возможностью даже для интровертов, ведь на одной локации соберутся люди, имеющие одинаковые интересы и стремления. Во время неформального разговора эксперты и опытные инвесторы смогут дать советы, выслушать, направить и мотивировать тех, кто только начинает инвестиционный путь.

Что нужно знать потенциальным партнерам?

Быть партнером конференции «Жить на проценты» — ответственная и одновременно престижная задача. Из года в год к этому мероприятию приобщаются десятки украинских инвесторов, стремящихся держать руку на пульсе. Партнеры конференции смогут не только поддержать организаторов в ее проведении, но и поделиться своими потенциальными клиентами информацией:

о своем проекте (в зонах стендов и нетворкинга);

об услугах, которые предоставляет ваша компания и которые могут быть интересны потенциальной аудитории;

об успешных кейсах вашей компании;

о собственном опыте (во время выступлений спикеров, являющихся представителями компании-партнера).

Также для партнеров участие в мероприятии станет важной возможностью вживую пообщаться со своей аудиторией и расширить базу потенциальных клиентов.

Успешными партнерами конференции «Жить на проценты» прошлых лет были компании Zeminvest, Биржевой университет, Inzhur, Твоє Коло, Fondexx и другие. Чтобы присоединиться к этому перечню и получить важный опыт, обращайтесь к нашему постоянному руководителю и организатору Дмитрию Бараниченко, с которым и обсудите все детали сотрудничества.

Присоединяйтесь к важнейшей конференции года для инвесторов «Жить на проценты» и держите руку на пульсе инвестиционных трендов уже сегодня!