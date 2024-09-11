Сегодня электроэнергию отключать не будут

В среду, 11 сентября, применение мер по ограничению электроэнергии не прогнозируется. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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Энергетики также призвали граждан потреблять электроэнергию бережливо.

«Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 18:00 до 22:00», — отметили в компании.

Напомним

Ранее эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что, по оптимистическому сценарию, в осенне-зимний период отключения электроэнергии будут продолжаться до 12 часов в сутки, а по пессимистическим — до 20 часов.