Правительство не планирует эмиссию гривны в 2024-2025 годах

Власти имеют оптимизм по бюджету и не планируют прибегать к эмиссии гривны на протяжении 2024−2025 годов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе пресс-конференции.

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«Не надо делать трагедии по умеренной эмиссии во время войны. Даже в программе МВФ прописано, что во время войны умеренная эмиссия, контролируемая, допускается», — сказал Шмигаль.

Глава Кабмина заверил, что власти не собираются использовать этот инструмент, но «просто сейчас нужно быть очень взвешенными и не поддаваться каким-либо манипуляциям, панике».

Премьер уверен, что правительство найдет деньги на дофинансирование нужд Сил обороны. В частности, Украина перевыполняет план сбора налогов и платежей. По его словам, речь идет о 75 млрд грн.