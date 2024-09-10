По программе доступных кредитов «єОселя» с начала 2024 года 6341 украинская семья получила льготные ипотечные кредиты на общую сумму 10,8 млрд грн. Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.
«єОселя»: кредиты оформили уже более 6,3 тысячи семей
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Большинство кредитов украинцы взяли на приобретение жилья на вторичном рынке — 4550 жилых объектов, 1791 — первая продажа.
За прошедшую неделю украинцы оформили 162 кредита на 284 млн грн, среди которых кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке — 110, а первая продажа — 52.
Кредиты под 3% получили:
- 73 военнослужащих и силовиков;
- 11 педагогов;
- 11 медиков;
Кредиты под 7% получили:
- 52 украинца без собственного жилья;
- 8 ВПЛ;
- 7 ветеранов.
«За все время действия программы уже 12 666 украинских семей получили кредиты на сумму более 20,2 млрд грн», — отметил Андрей Телюпа.
Іпотека: кредити на житло в Україні
Источник: Минфин
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