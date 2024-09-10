«єОселя»: кредиты оформили уже более 6,3 тысячи семей

По программе доступных кредитов «єОселя» с начала 2024 года 6341 украинская семья получила льготные ипотечные кредиты на общую сумму 10,8 млрд грн. Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Большинство кредитов украинцы взяли на приобретение жилья на вторичном рынке — 4550 жилых объектов, 1791 — первая продажа.

За прошедшую неделю украинцы оформили 162 кредита на 284 млн грн, среди которых кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке — 110, а первая продажа — 52.

Кредиты под 3% получили:

73 военнослужащих и силовиков;

11 педагогов;

11 медиков;

Кредиты под 7% получили:

52 украинца без собственного жилья;

8 ВПЛ;

7 ветеранов.

«За все время действия программы уже 12 666 украинских семей получили кредиты на сумму более 20,2 млрд грн», — отметил Андрей Телюпа.