Почта Австралии представила марку «Солидарность с Украиной» (фото)

Australia Post выпустила новую марку — «Солидарность с Украиной». Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

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«Выпуск создавался совместно с Укрпочтой и удался символичным для нас», — говорится в сообщении.

На почтовой марке изображены золотистые подсолнухи как визитная карточка Украины и голубь с оливковой ветвью — олицетворение мира.

«Эта марка является значимым способом для австралийцев выразить свою поддержку», — сказал Пол Грэм, главный исполнительный директор Australia Post.

Напомним

«Минфин» писал, что 5 сентября Укрпочта анонсировала почтовую марку «Города Героев. Николаев», продолжение героической серии, начатой еще в 2022 году.