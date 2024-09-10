Australia Post выпустила новую марку — «Солидарность с Украиной». Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
Почта Австралии представила марку «Солидарность с Украиной» (фото)
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
«Выпуск создавался совместно с Укрпочтой и удался символичным для нас», — говорится в сообщении.
На почтовой марке изображены золотистые подсолнухи как визитная карточка Украины и голубь с оливковой ветвью — олицетворение мира.
«Эта марка является значимым способом для австралийцев выразить свою поддержку», — сказал Пол Грэм, главный исполнительный директор Australia Post.
Напомним
«Минфин» писал, что 5 сентября Укрпочта анонсировала почтовую марку «Города Героев. Николаев», продолжение героической серии, начатой еще в 2022 году.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии