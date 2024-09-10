Большинство украинцев, присоединившихся к бета-тесту программы «Национальный кэшбек», уже видят свой кэшбек за 2−3 сентября в Дии. Обрабатываются данные за другие дни и вскоре все заработает полноценно, сообщает прессслужба Дии.
Национальный кэшбек: украинцам стали зачислять деньги
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С момента запуска бета-теста на прошлой неделе к программе «Национальный Кэшбэк» уже присоединились более 400 000 украинцев. Более 880 000 украинцев открыли карточки, на которые зачисляется кэшбек.
Также к программе присоединились 713 украинских производителей, зарегистрировавших 130 000 товаров.
В частности, это крупнейшие торговые сети, АЗК и аптеки, среди которых Эпицентр K, Новая линия, Auchan, Comfy, Сильпо, Фора, АТБ-Маркет, Аврора, NOVUS, ЭКО маркет, VARUS, OKKO, WOG, UKRNAFTA, сеть аптек АНЦ и Аптека 3i. Еще около 100 торговых сетей в процессе присоединения уточняют в Минэкономики.
Участники программы получают 10% компенсации за покупку товаров украинских производителей. Максимум можно получить 3000 грн поддержки от государства в месяц.
Средства можно потратить на коммунальные, медицинские услуги, транспорт, мобильную связь, спорт, кино, книги, на Силы обороны или инвестировать в военные облигации.
Чтобы все работало корректно, необходимо обновить не только приложение «Дия», но и приложение банка, которое будет обслуживать счет. Карточку кэшбека необходимо «привязать» к Дия.
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Можна підключити хоч всі 70 банків якщо:
— ці банки приєднались до програми;
— і в людини є рахунки у всіх 70 банках.
Клієнт банку через застосунок надає банку згоду на таку передачу після чого банк починає пересилани ці данні. Якщо клієнт надав таку згоду в декількох банках то кожний з цих банків пересилає ці дані незалежно від інших.
Деякі банки дозволяють надати згоду без відкриття картки «Зроблено в Україні», деяки через якісь свої мотиви дозволяють це лише одночасно з відкриттям картки. Тож після цього в людини може бути аж декілька карток «Зроблено в Україні» наприклад якщо він робив це в банках А-банк, Ощад та Глобус які не дають клієнту права вибора. Але є інші банки в яких можна або самостійно (ПУМБ, Сенс, Аккорд, Кредит-Дніпро), або через звернення до служби підтримки (Монобанк, Приватбанк) надати згоду на передачу даних без відкриття картки «Зроблено в Україні». Може бути так що в людини взагалі немає жодної відкритої картки «Зроблено в Україні», але дані для нац.кешбеку передаються — я от наприклад зробив я.
Дані про кешбек передаються на якийсь умовний сервер (деталі можна почитати на сайт програми та в документах банку перед наданням згоди) і акумулюются у вигляді нарахованого кешбеку. Цю суму можна побачити в застосунку Дія у відповідному розділі послуг.
Наступного місяця відносно зроблених витрат робиться виплата кешбеку на картку яку людина вибрала в Дії. Тому дуже важливо не забути про цей крок бо якщо відкрити п’ять карток «Зроблено в Україні» але не обрати жодну в Дії то виплата не відбудеться і кешбек так і буде накопичувать на віртуальному балансі.
До якого банку відноситься обрана картка — не має жодного значення. Бо повторюсь що кешбек від усіх банків підраховується на одному балансі і немає окремих балансів для кожного банку. Тож цілком ймовірним є відкрити картки «Зроблено в Україні» наприклад в А-банку, також там надати згоду на передачу даних, а крім цього надати згоду без відкриття картки в Монобанку та банку ПУМБ. І тоді наступного місяця на картку «Зроблено в Україні» від А-банку буде перерахований кешбек по витратам в трьох банках: Монобанку, А-банку та ПУМБі.
дуже важко людям дається розуміння того що просто відкриття карти ЗвУ ні до якого кешбеку не призведе
а також що не має значення картою якого банку оплачений товар що бере участь в НК бо весь кешбек нараховується на один баланс прив’язаний до ІПН (РНОКПП) і потім виводиться на одну обрану людиною карту
головне через те що ЗМІ не виконують роль інформаторів і у якогось блогера з ютубі/телеграмі можна знайти набагато більше корисної інформації про работу НК ніж на сайтах типу Мінфіна яки просто передруковують прес-релізи і іноді разбавляють їх фейками про работу НБУ