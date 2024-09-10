Национальный кэшбек: украинцам стали зачислять деньги

Большинство украинцев, присоединившихся к бета-тесту программы «Национальный кэшбек», уже видят свой кэшбек за 2−3 сентября в Дии. Обрабатываются данные за другие дни и вскоре все заработает полноценно, сообщает прессслужба Дии.

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С момента запуска бета-теста на прошлой неделе к программе «Национальный Кэшбэк» уже присоединились более 400 000 украинцев. Более 880 000 украинцев открыли карточки, на которые зачисляется кэшбек.

Также к программе присоединились 713 украинских производителей, зарегистрировавших 130 000 товаров.

В частности, это крупнейшие торговые сети, АЗК и аптеки, среди которых Эпицентр K, Новая линия, Auchan, Comfy, Сильпо, Фора, АТБ-Маркет, Аврора, NOVUS, ЭКО маркет, VARUS, OKKO, WOG, UKRNAFTA, сеть аптек АНЦ и Аптека 3i. Еще около 100 торговых сетей в процессе присоединения уточняют в Минэкономики.

Участники программы получают 10% компенсации за покупку товаров украинских производителей. Максимум можно получить 3000 грн поддержки от государства в месяц.

Средства можно потратить на коммунальные, медицинские услуги, транспорт, мобильную связь, спорт, кино, книги, на Силы обороны или инвестировать в военные облигации.

Чтобы все работало корректно, необходимо обновить не только приложение «Дия», но и приложение банка, которое будет обслуживать счет. Карточку кэшбека необходимо «привязать» к Дия.