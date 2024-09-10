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10 сентября 2024, 11:21 Читати українською

Национальный кэшбек: украинцам стали зачислять деньги

Большинство украинцев, присоединившихся к бета-тесту программы «Национальный кэшбек», уже видят свой кэшбек за 2−3 сентября в Дии. Обрабатываются данные за другие дни и вскоре все заработает полноценно, сообщает прессслужба Дии.

Большинство украинцев, присоединившихся к бета-тесту программы «Национальный кэшбек», уже видят свой кэшбек за 2−3 сентября в Дии.

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С момента запуска бета-теста на прошлой неделе к программе «Национальный Кэшбэк» уже присоединились более 400 000 украинцев. Более 880 000 украинцев открыли карточки, на которые зачисляется кэшбек.

Также к программе присоединились 713 украинских производителей, зарегистрировавших 130 000 товаров.

В частности, это крупнейшие торговые сети, АЗК и аптеки, среди которых Эпицентр K, Новая линия, Auchan, Comfy, Сильпо, Фора, АТБ-Маркет, Аврора, NOVUS, ЭКО маркет, VARUS, OKKO, WOG, UKRNAFTA, сеть аптек АНЦ и Аптека 3i. Еще около 100 торговых сетей в процессе присоединения уточняют в Минэкономики.

Участники программы получают 10% компенсации за покупку товаров украинских производителей. Максимум можно получить 3000 грн поддержки от государства в месяц.

Средства можно потратить на коммунальные, медицинские услуги, транспорт, мобильную связь, спорт, кино, книги, на Силы обороны или инвестировать в военные облигации.

Чтобы все работало корректно, необходимо обновить не только приложение «Дия», но и приложение банка, которое будет обслуживать счет. Карточку кэшбека необходимо «привязать» к Дия.

Источник: Минфин
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Комментарии - 9

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0
Riojas
Riojas
10 сентября 2024, 11:52
#
Ради интереса, кто-то пробовал подключить больше одного банка? Даже если для выплат одна карта, то собирать транзакции с нескольких других
+
0
Три літри
Три літри
10 сентября 2024, 12:09
#
А в чому проблема з підключенням більш ніж одного банку? Ви як і вчора вигадуєте проблему на ровному місці.

Можна підключити хоч всі 70 банків якщо:
— ці банки приєднались до програми;
— і в людини є рахунки у всіх 70 банках.
+
0
Riojas
Riojas
10 сентября 2024, 12:42
#
Я не знаю, я спрашиваю. Насколько я понимаю, в дии можно выбрать ровно одну карту для зачисления. Допустим транзакции из этого банка будут переданы и будут участвовать. Как быть с другими банками, там тоже надо открывать карту кешбека, просто чтобы транзакции по их картам учитывались? В привате можно явно разрешить и явно отозвать право передавать транзакции по всем картам
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0
Три літри
Три літри
10 сентября 2024, 12:57
#
Передача даних це один етап

Клієнт банку через застосунок надає банку згоду на таку передачу після чого банк починає пересилани ці данні. Якщо клієнт надав таку згоду в декількох банках то кожний з цих банків пересилає ці дані незалежно від інших.

Деякі банки дозволяють надати згоду без відкриття картки «Зроблено в Україні», деяки через якісь свої мотиви дозволяють це лише одночасно з відкриттям картки. Тож після цього в людини може бути аж декілька карток «Зроблено в Україні» наприклад якщо він робив це в банках А-банк, Ощад та Глобус які не дають клієнту права вибора. Але є інші банки в яких можна або самостійно (ПУМБ, Сенс, Аккорд, Кредит-Дніпро), або через звернення до служби підтримки (Монобанк, Приватбанк) надати згоду на передачу даних без відкриття картки «Зроблено в Україні». Може бути так що в людини взагалі немає жодної відкритої картки «Зроблено в Україні», але дані для нац.кешбеку передаються — я от наприклад зробив я.
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0
Три літри
Три літри
10 сентября 2024, 13:00
#
Другий етап це отримання кешбеку

Дані про кешбек передаються на якийсь умовний сервер (деталі можна почитати на сайт програми та в документах банку перед наданням згоди) і акумулюются у вигляді нарахованого кешбеку. Цю суму можна побачити в застосунку Дія у відповідному розділі послуг.

Наступного місяця відносно зроблених витрат робиться виплата кешбеку на картку яку людина вибрала в Дії. Тому дуже важливо не забути про цей крок бо якщо відкрити п’ять карток «Зроблено в Україні» але не обрати жодну в Дії то виплата не відбудеться і кешбек так і буде накопичувать на віртуальному балансі.

До якого банку відноситься обрана картка — не має жодного значення. Бо повторюсь що кешбек від усіх банків підраховується на одному балансі і немає окремих балансів для кожного банку. Тож цілком ймовірним є відкрити картки «Зроблено в Україні» наприклад в А-банку, також там надати згоду на передачу даних, а крім цього надати згоду без відкриття картки в Монобанку та банку ПУМБ. І тоді наступного місяця на картку «Зроблено в Україні» від А-банку буде перерахований кешбек по витратам в трьох банках: Монобанку, А-банку та ПУМБі.
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0
Три літри
Три літри
10 сентября 2024, 13:04
#
Як я вже сказав в мене зараз нарахування кешбеку відбувається при тому що жодної карти «Зроблено в Україні» я не відкривав. Звісно щоб отримати цей кешбек в жовтні мені таки доведеться відкрити хоч одну таку картку.
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0
vfp
vfp
10 сентября 2024, 12:12
#
«З моменту запуску бета-тесту минулого тижня до програми „Національний кешбек“ вже приєдналися понад 400 000 українців. Більш як 880 000 українців відкрили картки, на які зараховується кешбек.»
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 сентября 2024, 12:23
#
Зарегистрировано 400тыс карт в Дие, а открыли в два раза больше или 880тыс карт
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0
Три літри
Три літри
10 сентября 2024, 12:34
#
а открыли в два раза больше или 880тыс карт

дуже важко людям дається розуміння того що просто відкриття карти ЗвУ ні до якого кешбеку не призведе

а також що не має значення картою якого банку оплачений товар що бере участь в НК бо весь кешбек нараховується на один баланс прив’язаний до ІПН (РНОКПП) і потім виводиться на одну обрану людиною карту

головне через те що ЗМІ не виконують роль інформаторів і у якогось блогера з ютубі/телеграмі можна знайти набагато більше корисної інформації про работу НК ніж на сайтах типу Мінфіна яки просто передруковують прес-релізи і іноді разбавляють їх фейками про работу НБУ
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