Отключения света сегодня не запланированы — Укрэнерго

Во вторник, 10 сентября, меры по ограничению потребления электроэнергии не прогнозируются. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Энергетики также призывали потреблять электроэнергию бережливо в течение всех суток.

«Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов в период с 8:00 до 22:00», — говорится в сообщении Укрэнерго.

Напомним

Ранее эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что, по оптимистическому сценарию, в осенне-зимний период отключения электроэнергии будут продолжаться до 12 часов в сутки, а по пессимистическим — до 20 часов.