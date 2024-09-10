Во вторник, 10 сентября, меры по ограничению потребления электроэнергии не прогнозируются. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Отключения света сегодня не запланированы — Укрэнерго
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Энергетики также призывали потреблять электроэнергию бережливо в течение всех суток.
«Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов в период с 8:00 до 22:00», — говорится в сообщении Укрэнерго.
Напомним
Ранее эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что, по оптимистическому сценарию, в осенне-зимний период отключения электроэнергии будут продолжаться до 12 часов в сутки, а по пессимистическим — до 20 часов.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Комментарии