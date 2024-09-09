В Турции наблюдается волна банкротств

Массовые банкротства, почти на 30% чаще показателей прошлого года, вызывают цепную реакцию банкротств по всей турецкой экономике. Об этом сообщает пресс-служба Reuters.

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В Турции обанкротилось 15 000 компаний в январе-августе 2024 года, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

За первые восемь месяцев 982 компании получили первоначальную судебную защиту от долгов, что почти вдвое превышает показатель прошлого года.

Наибольшее количество заявлений о приостановлении выплат по долгам банкам и поставщикам для продолжения деятельности, а также заявлений о проведении процедуры банкротства подали строительные и текстильные компании.

Проблемы у турецких компаний возникают из-за высокой учетной ставки Центробанка и высокой инфляции.

За последний год Ц Б Турции поднял учетную ставку на 41,5% до 50%, что сделало слишком дорогостоящие кредиты для бизнеса. Эти меры были направлены на замедление инфляции, которая в 2024 году составила 75% и по итогам августа опустилась до 52%.

Высокая инфляция разогнала цены на электроэнергию и газ, что увеличило издержки бизнеса. К затратам добавилось повышение минимальной зарплаты.

Также турецкие компании сталкиваются с сокращением экспортных заказов, особенно это характерно для производителей одежды, уже проигравших конкуренцию компаниям из Вьетнама и Бангладеш. Турция входит в пятерку крупнейших мировых производителей одежды и является важным поставщиком для ведущих европейских брендов.

Массовые банкротства вызывают цепную реакцию, замедляя или прекращая выплаты по всей экономике и повышая уровень безработицы, отмечают в агентстве.