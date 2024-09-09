В Украине выросла средняя зарплата на 22%

Во втором квартале 2024 года в Украине выросла средняя месячная заработная плата на 22% по сравнению с прошлым годом. Размер составлял 20964 грн. Об этом свидетельствуют данные Госстата, передает Forbes.

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По оценкам издания, рост средней зарплаты в реальном выражении (с поправкой на инфляцию) за второй квартал составил 17,6%, а в долларовом — 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего оплата труда возросла в сфере информации и телекоммуникаций — 50 188 грн (+37,1% к показателю второго квартала 2023).

Наименьший уровень средней зарплаты зафиксирован в образовании — 15076 грн (+15,7%).

Быстрее всего во втором квартале росли зарплаты в сфере строительства — 37,6% (16 292 грн). Самые низкие темпы роста — в сфере здравоохранения — 14,6% (17 060 грн).