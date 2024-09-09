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9 сентября 2024, 14:38 Читати українською

В Украине выросла средняя зарплата на 22%

Во втором квартале 2024 года в Украине выросла средняя месячная заработная плата на 22% по сравнению с прошлым годом. Размер составлял 20964 грн. Об этом свидетельствуют данные Госстата, передает Forbes.

Во втором квартале 2024 года в Украине выросла средняя месячная заработная плата на 22% по сравнению с прошлым годом.

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По оценкам издания, рост средней зарплаты в реальном выражении (с поправкой на инфляцию) за второй квартал составил 17,6%, а в долларовом — 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего оплата труда возросла в сфере информации и телекоммуникаций — 50 188 грн (+37,1% к показателю второго квартала 2023).

Наименьший уровень средней зарплаты зафиксирован в образовании — 15076 грн (+15,7%).

Быстрее всего во втором квартале росли зарплаты в сфере строительства — 37,6% (16 292 грн). Самые низкие темпы роста — в сфере здравоохранения — 14,6% (17 060 грн).

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+45
potator
potator
9 сентября 2024, 15:01
#
И на 220% смертность
+
0
Mini Mi
Mini Mi
9 сентября 2024, 15:24
#
Ещё несколько ролей забыли
+
+45
TAN72
TAN72
9 сентября 2024, 15:11
#
Балаболы.
+
0
mantis05
mantis05
9 сентября 2024, 16:08
#
Образование оказалось никому не нужным
+
+30
Strain
Strain
9 сентября 2024, 16:16
#
Они бы лучше рассказали про реальную инфляцию…
А то заявленные сейчас на минфине в прошлом году 5%, а в этом на текущий момент 4+% как-то мало отвечают росту цен.
Я не знаю как остальные украинцы, но по моим ощущениям реальная инфляция за два года последних — где-то 15−20%.
+
0
vt313
vt313
9 сентября 2024, 16:50
#
Например, …
Ощущение это жесть.
+
+15
bonv
bonv
9 сентября 2024, 16:30
#
Військові… + дармоїди при владі.
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