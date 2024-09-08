Сегодня свет в Украине выключать не будут

В воскресенье 8 сентября отключения электроэнергии в Украине не прогнозируются. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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При этом энергетики призывают граждан пользоваться мощными электроприборами в дневные часы — с 10:00 до 16:00.

В то же время, с 18:00 до 21:00 компания просит потреблять электроэнергию экономно.

Напомним

Ранее эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что, по оптимистическому сценарию, в осенне-зимний период отключения электроэнергии будут продолжаться до 12 часов в сутки, а по пессимистическим — до 20 часов.