В воскресенье 8 сентября отключения электроэнергии в Украине не прогнозируются. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Сегодня свет в Украине выключать не будут
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При этом энергетики призывают граждан пользоваться мощными электроприборами в дневные часы — с 10:00 до 16:00.
В то же время, с 18:00 до 21:00 компания просит потреблять электроэнергию экономно.
Напомним
Ранее эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что, по оптимистическому сценарию, в осенне-зимний период отключения электроэнергии будут продолжаться до 12 часов в сутки, а по пессимистическим — до 20 часов.
Источник: Минфин
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