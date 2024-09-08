У Венгрии больше нет возможности покупать российскую нефть по сниженным ценам — Politico

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 сентября 2024, 12:04 Читати українською

У Венгрии больше нет возможности покупать российскую нефть по сниженным ценам — Politico

Украина ввела санкции против «Лукойла», из-за чего Венгрия больше не может покупать российскую нефть по льготным ценам, хотя это не нарушило стабильность энергорынка ЕС, сообщает Politico.

Украина ввела санкции против «Лукойла», из-за чего Венгрия больше не может покупать российскую нефть по льготным ценам, хотя это не нарушило стабильность энергорынка ЕС, сообщает Politico.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиВ последние два года Венгрия пользовалась специальными исключениями ЕС, которые давали ей доступ к российской нефти по ставкам, значительно ниже рыночных.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В последние два года Венгрия пользовалась специальными исключениями ЕС, которые давали ей доступ к российской нефти по ставкам, значительно ниже рыночных.

В июне Украина подвергла сомнению эту договоренность, когда запретила российскому энергетическому гиганту «Лукойл» отправлять нефть через страну в ЕС.

Венгрия и Словакия, тесно связанные с российским нефтяным импортером, заявили о нехватке энергоресурсов и потребовали вмешательства ЕС в ситуацию.

По данным энергетической исследовательской службы Argus Media, Венгрия и Словакия получили в августе 720 000 сырой нефти, в июле 792 000 тонн, в июне 610 000 тонн.

В то же время, как отмечает издание, никаких осложнений для энергетической безопасности ЕС у украинских санкций против «Лукойла» не было, а трудности Венгрии связаны с промедлением в диверсификации источников поставок нефти.

Как отмечается, хотя операции «Луколйла» были заблокированы, другие российские производители нефти продолжали транспортировать нефть через территорию Украины. Кроме того, у «Лукойла» оставалась возможность продавать нефть европейским потребителям прямо на границе с Украиной.

Хорватия могла предоставить дополнительные маршруты для трубопроводной транспортировки российской нефти. Но это увеличивало стоимость нефти для Венгрии и создавало проблемы для властей страны, которые использовали российские скидки на нефть для увеличения прибыли и сдерживания внутренних цен на топливо.

Российские скидки позволяли Венгрии иметь самые низкие цены на топливо, в то время как на континенте цены на энергию резко взлетели. Венгрия также продавала избыток нефти на внешних рынках, что было критически важно в попытке правительства Виктора Орбана сбалансировать бюджет страны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами