Украина ввела санкции против «Лукойла», из-за чего Венгрия больше не может покупать российскую нефть по льготным ценам, хотя это не нарушило стабильность энергорынка ЕС, сообщает Politico.

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В последние два года Венгрия пользовалась специальными исключениями ЕС, которые давали ей доступ к российской нефти по ставкам, значительно ниже рыночных.

В июне Украина подвергла сомнению эту договоренность, когда запретила российскому энергетическому гиганту «Лукойл» отправлять нефть через страну в ЕС.

Венгрия и Словакия, тесно связанные с российским нефтяным импортером, заявили о нехватке энергоресурсов и потребовали вмешательства ЕС в ситуацию.

По данным энергетической исследовательской службы Argus Media, Венгрия и Словакия получили в августе 720 000 сырой нефти, в июле 792 000 тонн, в июне 610 000 тонн.

В то же время, как отмечает издание, никаких осложнений для энергетической безопасности ЕС у украинских санкций против «Лукойла» не было, а трудности Венгрии связаны с промедлением в диверсификации источников поставок нефти.

Как отмечается, хотя операции «Луколйла» были заблокированы, другие российские производители нефти продолжали транспортировать нефть через территорию Украины. Кроме того, у «Лукойла» оставалась возможность продавать нефть европейским потребителям прямо на границе с Украиной.

Хорватия могла предоставить дополнительные маршруты для трубопроводной транспортировки российской нефти. Но это увеличивало стоимость нефти для Венгрии и создавало проблемы для властей страны, которые использовали российские скидки на нефть для увеличения прибыли и сдерживания внутренних цен на топливо.

Российские скидки позволяли Венгрии иметь самые низкие цены на топливо, в то время как на континенте цены на энергию резко взлетели. Венгрия также продавала избыток нефти на внешних рынках, что было критически важно в попытке правительства Виктора Орбана сбалансировать бюджет страны.