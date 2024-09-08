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8 сентября 2024, 13:03 Читати українською

OnlyFans выплатила владельцу $1 миллиард дивидендов за три года

В прошлом финансовом году компания OnlyFans Ltd. выплатила владельцу Леониду Радвинскому $472 млн дивидендов, благодаря чему за три года его доходы от сайта превысили $1 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

В прошлом финансовом году компания OnlyFans Ltd.

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Радвинский заработал $338 млн в 2022 году и $284 млн годом ранее, согласно финансовым документам Великобритании. 42-летний гражданин США является единственным владельцем холдинговой компании OnlyFans, Fenix International Ltd.

За финансовый год, закончившийся 30 ноября 2023 года, OnlyFans получила прибыль в размере около $485,5 млн, что на 20% больше, чем в прошлом году, говорится в отчете Fenix International, опубликованном в пятницу.

Согласно отчету, доход также вырос примерно на 20% по сравнению с предыдущим годом до $1,3 млрд. Общее количество авторов на платформе выросло на 29% до 4,1 млн, а пользователей — на 28% до 305 млн.

Радвинский купил контрольный пакет акций OnlyFans в 2018 году у британских основателей Гая и Тима Стокели, основавших сайт в 2016 году.

Радвинский родился в украинском городе Одесса, потом его родители переехали с ним в Чикаго, США. Согласно его веб-сайту, сейчас он живет во Флориде.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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