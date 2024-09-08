Инфляция в июле выросла до 5,4% в годовом исчислении — НБУ

В июле 2024 года потребительская инфляция в Украине ускорилась до 5,4% в годовом исчислении по сравнению с 4,8% в июне. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за сентябрь 2024 года.

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«В июле потребительская инфляция ожидаемо возросла — до 5,4% г/г (с 4,8% г/г в июне). Ценовое давление растет из-за увеличения расходов бизнеса на обеспечение электроэнергией, хранения продукции и оплаты труда, а также ослабления обменного курса гривны в предыдущие периоды», — говорится в сообщении.

Однако фундаментальное инфляционное давление, которое больше всего зависит от монетарной политики Национального банка, усилилось в июле, что несколько опережало траекторию июльского прогноза НБУ.

Так, базовая инфляция в июле выросла до 5,7% г/г с 5% г/г в июне, отражая, прежде всего, стремительный рост цен на обработанные продукты питания и эффекты переноса от ослабления обменного курса гривны. В то же время инфляционные ожидания оставались достаточно устойчивыми.

Тенденция к ускорению инфляции сохраняется

По оценкам Национального банка, тенденция к ускорению потребительской инфляции сохранялась и в августе.

Рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки возобновился в июле, что связано с более высокими затратами на энергию, хранение продукции и оплату труда. В то же время, несмотря на жаркую погоду, продолжалось падение цен на яйца, а вторичные эффекты от более слабого давления со стороны расходов на корма все еще сказывались на удешевлении свинины и курятины.

Рост цен на большинство непродовольственных товаров ускорился, прежде всего под влиянием курсового фактора. Темпы удешевления одежды и обуви продолжили замедляться. Услуги дорожали быстрее, вероятно, под давлением затрат бизнеса на оплату труда и энергию.

Рост цен на топливо в июле замедлился, что отражало эффекты базы сравнения из-за возврата налогообложения горючего до довоенного уровня в июле 2023 года, достаточных запасов и снижения спроса со стороны агропромышленного комплекса.

Цены на алкогольные напитки снижались медленнее. В то же время ускорился рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование, предположительно из-за курсового фактора. Темпы удорожания табачных изделий замедлились, но оставались высокими, в том числе из-за мер по противодействию теневому рынку.

В частности, инфляцию продолжал сдерживать мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения.