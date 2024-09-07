Биткоин упал ниже $53 000

В пятницу, 6 сентября, ночью курс первой криптовалюты в моменте упал до $52 714. Затем постепенно биткоин немного восстановил свои позиции и на момент написания новости торгуется на уровне $54 140. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

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За сутки падение биткоина составило 3,9%, за неделю — 8,61%.

Что с другими криптовалютами

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали падение. Причем больше всего за 24 часа просели:

Dogecoin (-5,61%),

Toncoin (-4,60%),

Ethereum (-4,48 %).

По данным CoinDesk, колебание цены спровоцировало ликвидацию почти на $50 млн всего за один час на рынках криптовалютных деривативов, поскольку волатильность застала врасплох трейдеров с кредитным плечом, преимущественно делавших ставки на постоянный рост цены.

Спред более $3 000 между максимумом и минимумом дня был самым широким с 28 августа.