В пятницу, 6 сентября, ночью курс первой криптовалюты в моменте упал до $52 714. Затем постепенно биткоин немного восстановил свои позиции и на момент написания новости торгуется на уровне $54 140. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.
Биткоин упал ниже $53 000
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За сутки падение биткоина составило 3,9%, за неделю — 8,61%.
Что с другими криптовалютами
Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали падение. Причем больше всего за 24 часа просели:
По данным CoinDesk, колебание цены спровоцировало ликвидацию почти на $50 млн всего за один час на рынках криптовалютных деривативов, поскольку волатильность застала врасплох трейдеров с кредитным плечом, преимущественно делавших ставки на постоянный рост цены.
Спред более $3 000 между максимумом и минимумом дня был самым широким с 28 августа.
Курс криптовалют к доллару
Источник: Минфин
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