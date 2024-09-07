В пятницу, 6 сентября, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его сумма составляет $250 млн. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
США объявили новую военную помощь Украине на $250 миллионов: что в нее входит
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Отмечается, что это 65-й пакет помощи, который будет предоставлен администрацией президента США Джо Байдена по запасам Министерства обороны для Украины с августа 2021 года.
Входящий в новый пакет помощи
- ракеты RIM-7 и обеспечение ПВО;
- ракеты Stinger;
- боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
- ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- боевые машины пехоты Bradley;
- бронетранспортеры M113;
- машины с защитой от мин и засад (MRAP);
- боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
- патрульные катера;
- морское обучающее оборудование;
- взрывное оборудование и боеприпасы;
- запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.
Напомним
«Минфин» писал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение союзников по НАТО оказывать Украине постоянную и долгосрочную военную помощь в 40 млрд евро на следующий год.
Источник: Минфин
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