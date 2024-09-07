США объявили новую военную помощь Украине на $250 миллионов: что в нее входит

В пятницу, 6 сентября, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его сумма составляет $250 млн. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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Отмечается, что это 65-й пакет помощи, который будет предоставлен администрацией президента США Джо Байдена по запасам Министерства обороны для Украины с августа 2021 года.

Входящий в новый пакет помощи

ракеты RIM-7 и обеспечение ПВО;

ракеты Stinger;

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

боевые машины пехоты Bradley;

бронетранспортеры M113;

машины с защитой от мин и засад (MRAP);

боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;

патрульные катера;

морское обучающее оборудование;

взрывное оборудование и боеприпасы;

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

Напомним

«Минфин» писал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение союзников по НАТО оказывать Украине постоянную и долгосрочную военную помощь в 40 млрд евро на следующий год.